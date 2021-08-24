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В центре Киева после парада облили красной краской постамент с флагом Украины (фото)

Автор: Владимир Костырин

В центре Киева совершен акт вандализма - неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницы возле КГГА.

Об этом 24 августа передали в коммунальном предприятии "Киеввтодор" на станице в Facebook.

Злоумышленник также залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года", а у самой таблички оставил отпечаток руки с красной краски.

Инцидент был зафиксирован правоохранителями.

Коммунальщики быстренько убрали лужи краски и отмыли испачканнный постамент и лестницу.

"После завершения следственных действий - работники ДЭУ Шевченковского района оперативно отмыли лестницы и постамент на ул. Крещатик, 36", - говорится в сообщении.

Также в КП обратились к полиции с просьбой "всесторонне и оперативно расследовать инцидент".

В Киеве на Крещатике вандал облил красной краской лестницу возле КГГА и постамент с флагом (фото: facebook.com/kievavtodor)

Как сообщалось, 24 августа во время парада ко Дню Независимости произошел и другой инцидент - мужчина совершил самосожжение, после чего ему оказали медицинскую помощь и оперативно госпитализировали.

Напомним также, 23 августа в центре Одессы иностранец устроил провокации во время поднятия флага - мужчина в футболке с флагом России вел себя неадекватно, провоцировал людей и оскорблял украинцев.

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КиевПарад на День Независимости