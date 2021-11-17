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В центре Киева пешеход атаковал автомобиль такси посреди дороги, но поплатился: видео ЧП

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Киев, Среда 17 ноября 2021 12:30
В центре Киева пешеход атаковал автомобиль такси посреди дороги, но поплатился: видео ЧП Коллаж РБК-Украина: В Киеве пешеход атаковал автомобиль такси посреди дороги
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве неадекватный пассажир бегал среди дороги, пытаясь остановить автомобили. Когда перед ним остановилось такси, он лихо запрыгнул на переднее пассажирское сидение, но водитель парню явно был не рад. Закончиться все могло бы печальнее, но горе-пассажир, похоже, отделался лишь ссадинами и синяками.

Смотрите ниже в материале Styler, как это было.

На кадрах видно, что молодой парень одетый не по погоде, бегает по дороге и размахивает руками.

В какой-то момент перед ним притормаживает машина службы такси, так как объехать горе-пешехода невозможно.

Наш "герой" пользуясь ситуацией открывает переднюю пассажирскую дверь, но сесть не успевает - водитель начинает движение.

Несостоявшийся пассажир падает, хватаясь за дверь. В итоге таксисту таки удается избавиться от такого попутчика. Парень остался сидеть на проезжей части дальше.

Инцидент произошел в районе Бессарабского рынка.

В комментариях пользователи пишут, что шокированы произошедшим и приписывают все влиянию наркотических средств.

  • Надо ездить с заблокированными дверьми
  • Ошибся маршрутом!!!
  • Жесть
  • Соли?

Ранее мы писали, что в Днепре таксисты жестоко издевались над пассажиром, который не заплатил за проезд.

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