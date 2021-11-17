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У центрі Києва пішохід атакував автомобіль таксі посеред дороги, але поплатився: відео НП

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Київ, Середа 17 листопада 2021 12:30
У центрі Києва пішохід атакував автомобіль таксі посеред дороги, але поплатився: відео НП Колаж РБК-Україна: у Києві пішохід атакував автомобіль таксі посеред дороги
Автор: Світлана Мащенко

У Києві неадекватний пасажир бігав серед дороги, намагаючись зупинити автомобілі. Коли перед ним зупинилося таксі, він хвацько застрибнув на переднє пасажирське сидіння, але водій хлопцеві явно був не радий. Закінчитися все могло б сумніше, але горе-пасажир, схоже, відбувся лише саднами і синцями.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, як це було.

На кадрах видно, що молодий хлопець одягнений не по погоді, бігає по дорозі і розмахує руками.

У якийсь момент перед ним пригальмовує машина служби таксі, так як об'їхати горе-пішохода неможливо.

Наш "герой" користуючись ситуацією відчиняє передні пасажирські двері, але сісти не встигає - водій починає рух.

Пасажир падає, хапаючись за двері. У підсумку таксисту таки вдається позбутися такого попутника. Хлопець залишився сидіти на проїжджій частині далі.

Інцидент стався в районі Бессарабського ринку.

У коментарях користувачі пишуть, що шоковані подією і приписують все впливу наркотичних засобів.

  • Треба їздити з заблокованими дверима
  • Помилився маршрутом!!!
  • Жерсть
  • Солі?

Раніше ми писали, що у Дніпрі таксисти жорстоко знущалися над пасажиром, який не заплатив за проїзд.

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