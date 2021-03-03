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В центре Киева парень швырнул в лицо патрульному тарелку со взбитыми сливками: ради "золотого" видео

Автор: Владимир Костырин

В центре Киева парень ударил патрульного в лицо тарелкой со сливками, после чего дал деру, но далеко от полицейских хулигану убежать не удалось. Теперь правонарушителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Об этом 3 марта передали в полиции Киева на странице в Facebook.

Как выяснилось, молодой человек решился на такой поступок, чтобы заработать деньги от просмотров снятого на видео инцидента.

"Пранкер" вечером на Майдане Независимости подошел к полицейскому авто и обратился к стражам порядка с заявлением, будто через минуту на улице Крещатик произойдет ДТП. Во время разговора он достал из-за спины свое заранее приготовленное блюдо на тарелке и ударил правоохранителя в лицо.

После этого начинающий блогер пытался убежать, но его догнали и задержали.

Также в полиции опубликовали фото и видео со звездой-неудачником на месте происшествия.

Видео: В Киеве на Майдане "пранкер" бросил в лицо патрульному тарелку со взбитыми сливками

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили парню о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В центре Киева парень ударил полицейского, чтобы снять видео инцидента и озолотиться (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Ранее сообщалось, что под Львовом пьяный водитель растрощил лопатой авто патрульных, и правоохранители показали видео инцидента.

Напомним, недавно в Бердичеве подрались следователь и инспектор полиции.

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Новости Украины Киевполицияхулиганствоинцидент
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