В центре Киева парень швырнул в лицо патрульному тарелку со взбитыми сливками: ради "золотого" видео

Как выяснилось, молодой человек решился на такой поступок, чтобы заработать деньги от просмотров снятого на видео инцидента.

"Пранкер" вечером на Майдане Независимости подошел к полицейскому авто и обратился к стражам порядка с заявлением, будто через минуту на улице Крещатик произойдет ДТП. Во время разговора он достал из-за спины свое заранее приготовленное блюдо на тарелке и ударил правоохранителя в лицо.

После этого начинающий блогер пытался убежать, но его догнали и задержали.

Также в полиции опубликовали фото и видео со звездой-неудачником на месте происшествия.

Видео: В Киеве на Майдане "пранкер" бросил в лицо патрульному тарелку со взбитыми сливками

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили парню о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В центре Киева парень ударил полицейского, чтобы снять видео инцидента и озолотиться (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)