У центрі Києва хлопець жбурнув в обличчя патрульному тарілку зі збитими вершками: заради "золотого" відео

У центрі Києва хлопець вдарив патрульного в обличчя тарілкою з вершками, після чого дав драпака, але далеко від поліцейських хулігану втекти не вдалося. Тепер правопорушнику загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.
Про це 3 березня передали в поліції Києва на сторінці Facebook.
Як з'ясувалося, молодий чоловік зважився на такий вчинок, щоб заробити гроші від переглядів знятого на відео інциденту.
"Пранкер" увечері на Майдані Незалежності підійшов до поліцейського авто і звернувся до правоохоронців із заявою, нібито за хвилину на вулиці Хрещатик станеться ДТП. Під час розмови він дістав з-за спини своє заздалегідь приготоване блюдо на тарілці та вдарив правоохоронця в обличчя.
Після цього блогер-початківець намагався втекти, але його наздогнали та затримали.
Також в поліції опублікували фото та відео із зіркою-невдахою на місці події.
Відео: У Києві на Майдані "пранкер" кинув в обличчя патрульному тарілку зі збитими вершками
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили хлопцеві про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.
В центрі Києва хлопець вдарив поліцейського, щоб зняти відео інциденту та озолотитися (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Раніше повідомлялося, що під Львовом п'яний водій розтрощив лопатою авто патрульних, і правоохоронці показали відео інциденту.
Нагадаємо, нещодавно в Бердичеві побилися слідчий і інспектор поліції.