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В центре Киева обрушился пол в жилом доме: что известно

Автор: Светлана Мащенко

В центре Киева произошло обрушение пола в жилом доме. В итоге пострадал мужчина, который упал в провал. Что именно случилось - читайте ниже в нашем материале.

Об этом сообщают столичные Тelegram-каналы.

Инцидент произошел 16 июня по адресу Бульварно-Кудрявская, 47 (неподалеку от универмага "Украина").

На место прибыли спасатели КАРС, ГСЧС, полицейские, а также медики "скорой" помощи.

Фото: В Киеве провалился пол в жилом доме

Позже выяснилось, что квартира в доме уже давно в аварийном состоянии, а пострадавшим оказался пьяный мужчина, который сломал ногу, упав в санузле.

"Пьяный мужчина провалился в черную дыру в туалете и сломал ногу. Оказывал сопротивление спасателям и врачам. Дыра была уже много лет. Мужчина отодвинул перегородку и упал. Жить будет, его все же удалось "ушпыталыты", - подписаны фото.

Фото: Мужчина упал в провал в квартире

Пользователи сети в комментариях пишут, что такого стоило ожидать, судя по аварийности дома:

  • Кто-то умудряется в таких домах ещё и квартиры покупать.
  • А некоторые "сверхразумы" в таких древних домах еще и умудряются несущие стены сносить...

Ранее сообщалось, что в Одессе в жилом доме рванул газ, в результате чего люди оказались под завалами.

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