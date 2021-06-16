В центре Киева обрушился пол в жилом доме: что известно

В центре Киева произошло обрушение пола в жилом доме. В итоге пострадал мужчина, который упал в провал. Что именно случилось - читайте ниже в нашем материале.
Об этом сообщают столичные Тelegram-каналы.
Инцидент произошел 16 июня по адресу Бульварно-Кудрявская, 47 (неподалеку от универмага "Украина").
На место прибыли спасатели КАРС, ГСЧС, полицейские, а также медики "скорой" помощи.
Фото: В Киеве провалился пол в жилом доме
Позже выяснилось, что квартира в доме уже давно в аварийном состоянии, а пострадавшим оказался пьяный мужчина, который сломал ногу, упав в санузле.
"Пьяный мужчина провалился в черную дыру в туалете и сломал ногу. Оказывал сопротивление спасателям и врачам. Дыра была уже много лет. Мужчина отодвинул перегородку и упал. Жить будет, его все же удалось "ушпыталыты", - подписаны фото.
Фото: Мужчина упал в провал в квартире
Пользователи сети в комментариях пишут, что такого стоило ожидать, судя по аварийности дома:
Ранее сообщалось, что в Одессе в жилом доме рванул газ, в результате чего люди оказались под завалами.