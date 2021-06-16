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У центрі Києва обвалилася підлога в житловому будинку: що відомо

Автор: Світлана Мащенко

У центрі Києва сталося обвалення підлоги в житловому будинку. У результаті постраждав чоловік, який впав у провал. Що саме сталося - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це повідомляють столичні Тelegram-канали.

Інцидент стався 16 червня за адресою Бульварно-Кудрявська, 47 (неподалік від універмагу "Україна").

На місце прибули рятувальники КАРС, ДСНС, поліцейські, а також медики "швидкої" допомоги.

Фото: У Києві провалилася підлога в житловому будинку

Пізніше з'ясувалося, що квартира в будинку вже давно в аварійному стані, а постраждалим виявився п'яний чоловік, який зламав ногу, впавши в санвузлі.

"П'яний чоловік провалився в чорну діру в туалеті і зламав ногу. Чинив опір рятувальникам і лікарям. Діра була вже багато років. Чоловік відсунув перегородку і впав. Жити буде, його все ж вдалося "ушпиталити", - підписані фото.

Фото: Чоловік впав у провал у квартирі

Користувачі мережі в коментарях пишуть, що такого варто було очікувати, судячи з аварійності будинку:

  • Хтось примудряється в таких будинках ще й квартири купувати.
  • А деякі "надрозуми" в таких древніх будинках ще й примудряються опорні стіни зносити...

Раніше повідомлялося, що в Одесі в житловому будинку рвонув газ, в результаті чого люди опинилися під завалами.

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