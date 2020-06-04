В центре Киева нашли озеро в форме кота и хотят сделать там парк мечты

В центре Киева нашли озеро, которое по форме очень напоминает сидящего мультяшного кота с хвостиком. Киевляне уже поддержали петицию по созданию там парка мечты. И этот вопрос даже обсудили в Киевраде.

Уникальная местность находится на улице Антоновича 52-54 неподалеку от станции метро "Олимпийская". Раньше там было трамвайное депо. Попытка застройки закончилась фиаско, а на месте, где вырыли котлован, образовалось озеро.

Живописная местность приглянулась киевлянам, которые создали и поддержали петицию про создание там парка, пишет "Вечерний Киев". Вопрос недавно рассматривался на заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Озеро в форме кота в Киеве (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Инициатор петиции Галина Ястребова рассказала, что на озере-котике уже поселились утки.

"Парк в таком месте пригодится всем киевлянам. Во-первых, он находится рядом со станцией метро "Олимпийская", поэтому добираться удобно с любого уголка Киева. Во-вторых, эта центральная часть города имеет одну из самых плотных застроек, и рекреационное место там нужно, как воздух", - пишет инициатор петиции.

Главная препона в том, что владельцем участка является французская компания. Это значит, для создания парка его придется выкупить.

К слову, в сети показали, как теперь работает метро в Киеве - в подземку вернулись толпы.

Также мы писали, что киевляне устроили настоящий ажиотаж в торговых центрах в день их открытия.