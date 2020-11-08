В центре Киева случился пожар в гостинице: люди оказались в ловушке (видео)

Вечером 7 ноября в одном из отелей Киева на Подоле произошел масштабный пожар. Шесть человек оказались заблокированными на втором и третьем этажах и не могли самостоятельно спастись, поэтому их эвакуировали спасатели.

По информации ГСЧС Киева, возгорание возникло в здании на улице Ярославов Вал 33-А, по этому адресу расположен отель Golden Gate Inn. Спасателям понадобился час, чтобы полностью потушить пламя.

Шесть человек не могли выбраться из здания (фото: ГУ ГСЧС Киева)

Как оказалось, очаг огня находился в подвальном помещении 3-этажного здания гостиницы на площади 20 кв. м.

Огонь вспыхнул в подвале (фото: ГУ ГСЧС Киева)

Впрочем, выходы из здания из-за пожара были заблокированы, поэтому спасателям пришлось эвакуировать людей, которые оказались в ловушке. Среди них было двое детей.

Видео: пожар в отеле в Киеве

Всех людей спасатели достали с помощью лестницы. Отмечается, что никто не пострадал и жертв удалось избежать.

Точная причина пожара неизвестна, ее предстоит установить следствию.

Напомним, в Одесской области в пожаре погибли два маленьких ребенка. Они задохнулись от угарного газа во время пожара.

Также ранее сообщалось о масштабном пожаре в частном доме в Ровенской области. В результате которого погибли трое человек.