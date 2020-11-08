В центре Киева случился пожар в гостинице: люди оказались в ловушке (видео)

Во время пожара в гостинице Киева люди не могли выбраться из нее
Вечером 7 ноября в одном из отелей Киева на Подоле произошел масштабный пожар. Шесть человек оказались заблокированными на втором и третьем этажах и не могли самостоятельно спастись, поэтому их эвакуировали спасатели.
По информации ГСЧС Киева, возгорание возникло в здании на улице Ярославов Вал 33-А, по этому адресу расположен отель Golden Gate Inn. Спасателям понадобился час, чтобы полностью потушить пламя.
Шесть человек не могли выбраться из здания (фото: ГУ ГСЧС Киева)
Как оказалось, очаг огня находился в подвальном помещении 3-этажного здания гостиницы на площади 20 кв. м.
Огонь вспыхнул в подвале (фото: ГУ ГСЧС Киева)
Впрочем, выходы из здания из-за пожара были заблокированы, поэтому спасателям пришлось эвакуировать людей, которые оказались в ловушке. Среди них было двое детей.
Видео: пожар в отеле в Киеве
Всех людей спасатели достали с помощью лестницы. Отмечается, что никто не пострадал и жертв удалось избежать.
Точная причина пожара неизвестна, ее предстоит установить следствию.
Напомним, в Одесской области в пожаре погибли два маленьких ребенка. Они задохнулись от угарного газа во время пожара.
Также ранее сообщалось о масштабном пожаре в частном доме в Ровенской области. В результате которого погибли трое человек.