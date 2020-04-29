В центре Киева из-под земли забил огромный гейзер: яркое видео

В центре Киева образовался огромный гейзер. Вода под сильным напором хлестала из-под земли, пока аварийщики работали на месте.

Видео в сети разместили очевидцы на странице Facebook-паблика dtp.kiev.ua. На записи и фото видно, что потоки воды низвергаются из открытого люка. "Аварийка" Киевводоканала контролирует процесс.

В Киеве забил гейзер (фото: 24tv.ua)

Произошло это в обед 29 апреля на улице Львова Толстого у железнодорожного моста через пути. В СМИ пишут, что таким образом происходит плановый сброс воды.

"Гейзер в Киеве на Льва Толстого, на территории ТЕЦ. Красиво", - подписан ролик.

В Киеве забил гейзер (видео: dtp.kiev.ua)

На карте видно, в каком месте столицы произошло сегодняшнее событие.

Ранее мы писали, что в Киеве после взрыва вспыхнул пожар на одной из электростанций на Харьковском массиве.

Также сообщалось, что в Киеве на поминальное воскресенье массово штурмовали кладбища несмотря на запрет посещать их из-за карантина.