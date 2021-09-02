В центре Киева грузовик провалился на месте открытия нового фонтана

Изначально появилась одно фото и это вызвало сомнения, не фей ли это. Но потом были опубликованы другие снимки и даже видео с Арсенальной площади.

В Киеве грузовик провалился на Арсенальной площади (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")

"Новая "арт-инсталяция" на недавно открытой после реставрации Арсенальной площади. Оказалось, не фейк", - говорится в сообщении.

Мэр города Виталий Кличко отметил, что водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которое находится в отреставрированном помещении. Он должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе.

Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой.

"Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", - заявил Кличко.

Отметим, что новый светомузыкальный фонтан открыли только вчера, 1 сентября. Его оборудовали интеллектуальной системой динамических форсунок, которые реагируют на свет и музыку. Арсенальную площадь обновляли почти год.

В Киеве открыли новый фонтан на Арсенальной площади (видео: YouTube)

Интересно, что в фонтане используется 56 фонтанных насосов и 56 светильников. Светильники установили накладные. Они должны выдерживать нагрузку в 1,5 тонны.