В центре Киева госохранника за рулем авто сразил приступ: подробности инцидента (видео)

Сотрудник госохраны погиб в Киеве вскоре после аварии - мужчина около 50 лет за рулем автомобиля врезался в дерево на улице Тарасовской в центре столицы сегодня около девяти часов утра. Свидетели происшествия видели, как его стало трясти в судоргах, и через некоторое время он скончался. Об этом передает "Информатор".

По словам очевидцев, легковушка Renault Logan службы госохраны во время движения съехала с проезжей части и затем столкнулась с деревом.

Водителю было плохо, у него начались конвульсии.

На место ДТП прибыли патрульные и медики. Также прибыли спасатели (попавшее в аварию авто было на газу).Правоохранители выбили окно и заглушили двигатель, после чего пострадавшего передали врачам.

Медики попытались его отказать, однако мужчина умер.

Фото: kiev.informator.ua

Согласно предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у него за рулем. Сотрудник ГСО смог избежать столкновения с другими машинами и наезда на пешеходов, направив авто на дерево.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Полицейские выясняют все детали происшествия. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

Видео: YouTube / informator.ua

Напомним, 14 июля произошло ДТП с участием автомобилей из кортежа президента Украины Владимира Зеленского. В аварию попал микроавтобус, в котором личный состав Управления госохраны. Инцидент произошел из-за несоблюдения ПДД в результате обгона колонны автобусов с детьми.

Как сообщалось ранее, 26-летнего сотрудника госохраны Василия Хмелюка убил одним ударом боксер Петр Очеретяный, которого суд затем отпустил под залог в 600 тысяч гривен.