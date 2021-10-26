В центре Киева с дома обрушилась плитка прямо на прохожих (видео)

В центре Киева с дома посыпалась плитка прямо на прохожих. К счастью, люди успели вовремя отбежать. Инцидент произошел на улице Ярославов Вал, 26.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .

Стоит отметить, что по словам автора видео, прохожие успели чудом отбежать от здания, когда началась обваливаться плитка.

Куски плитки упали на тротуар и стоящие на улице столики ресторана. Это видно на видео.

Напомним, в селе Обуховка в Днепропетровской области на подростка упала железобетонная плита. Это произошло во время выполнения строительных работ на территории частного домовладения.

В результате происшествия парень 2005 года рождения от полученных травм скончался на месте. При этом тело ребенка было так просто не достать из-за завала. Пришлось вызывать кран.

Мы также писали о том, что в Кременчуге Полтавской области умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево в детском саду. Дерево также задело 5-летнего мальчика.

Обоих детей доставили в больницу, но к сожалению, девочку медикам спасти не удалось. Всего во время инцидента на прогулке вместе с воспитательницей во дворе было 18 детей.

В полиции сообщили, что по факту травмирования деревом детей в саду открыто уголовное производство.