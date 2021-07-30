В центре Киева чиновники ездят на работу по тротуару: в сети возмущаются (видео)

Как рассказали очевидцы, чиновники регулярно пересекают на авто пешеходную зону, чтобы попасть в свой офис на Почтовой площади.

Автор видео рассказал, что он ежедневно наблюдает сотрудников "Киевпастранса", которые ездят по пешеходной зоне рядом со своим офисом. Важно, что тротуар огорожен, а рядом гуляют дети и взрослые.

В комментариях пользователи пишут, что нужно наказать нарушителей.