В центре Киева чиновники ездят на работу по тротуару: в сети возмущаются (видео)

В Киеве вероятно чиновники "Киевпасстранс" ездят на работу по тротуару в нарушение ПДД.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Как рассказали очевидцы, чиновники регулярно пересекают на авто пешеходную зону, чтобы попасть в свой офис на Почтовой площади.
Автор видео рассказал, что он ежедневно наблюдает сотрудников "Киевпастранса", которые ездят по пешеходной зоне рядом со своим офисом. Важно, что тротуар огорожен, а рядом гуляют дети и взрослые.
В комментариях пользователи пишут, что нужно наказать нарушителей.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель мусоровоза поиздевался над "героем парковки".
Также Киев не имеет планов получать средства за парковку во дворах домов.