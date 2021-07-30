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В центре Киева чиновники ездят на работу по тротуару: в сети возмущаются (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве вероятно чиновники "Киевпасстранс" ездят на работу по тротуару в нарушение ПДД.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как рассказали очевидцы, чиновники регулярно пересекают на авто пешеходную зону, чтобы попасть в свой офис на Почтовой площади.

Автор видео рассказал, что он ежедневно наблюдает сотрудников "Киевпастранса", которые ездят по пешеходной зоне рядом со своим офисом. Важно, что тротуар огорожен, а рядом гуляют дети и взрослые.

В комментариях пользователи пишут, что нужно наказать нарушителей.

  • Им срочно нужно закрыть все рабочие вопросы, Ведь у них сегодня важная встреча возле офиса Президента;
  • В Киеве давно стало нормой ездить по тротуару. Или же пробку об'ехать по тротуару. Также они любят запаковаться и оставить 10 см. проход;
  • Согласно правилам, "можно" там гонять пешеходов и разносить плитку, газоны. Ведь все это строятся за наши деньги;
  • А людям безразлично, никто даже ничего не скажет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель мусоровоза поиздевался над "героем парковки".

Также Киев не имеет планов получать средства за парковку во дворах домов.

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Киев