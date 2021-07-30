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У центрі Києва чиновники їздять на роботу по тротуару: в мережі обурюються (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві імовірно чиновники "Київпастрансу" їздять на роботу по тротуару, порушуючи ПДР.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Як розповіли очевидці, чиновники регулярно перетинають на авто пішохідну зону, щоб потрапити у свій офіс на Поштовій площі.

Автор відео розповів, що він щодня спостерігає співробітників "Київпастрансу", які їздять по пішохідній зоні поруч зі своїм офісом. Важливо, що тротуар обгороджений, а поруч гуляють діти й дорослі.

У коментарях користувачі пишуть, що потрібно покарати порушників.

  • Їм терміново потрібно закрити всі робочі питання, Адже у них сьогодні важлива зустріч біля офісу Президента;
  • В Києві давно стало нормою їздити по тротуару. Або ж пробку об'їхати по тротуару. Також вони люблять паркуватись і лишити 10 см. прохід;
  • Згідно з правилами, "можна" там ганяти пішоходів і розносити плитку, газони. Адже все це будуються за наші гроші;
  • А людям байдуже, ніхто навіть нічого не скаже.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій сміттєвоза познущався над "героєм парковки".

Також Київ не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків.

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Київ