В центре Донецка заменили потрепанный гигантский пророссийский баннер: готовятся праздновать

В оккупированном Донецке со здания общежития №8 Донецкого национального технического университета, которое находится в центре города, сняли потрепанный пророссийкий баннер и заменили его другим.

Отметим, что в Донецке 8 сентября отмечают День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Скорей всего именно к этой праздничной дате местные "власти" решили заменить баннер.

Работы по замене баннера начались вчера, 7 сентября, и к сегодняшнему утру они были завершены.

Старый баннер висел там с 2019 года. На нем было написано: "Наш выбор - Россия!". Теперь вместо него красуется баннер с надписью: "Мы - русский Донбасс!".

Напомним, над захваченным боевиками Донецком пролетел огромный флаг Украины. Его прикрепили к воздушным шарам, которые подняли флаг в небо. Правда летел он недолго, но все же впечатление после себя оставил.

Интересно, что этот флаг совершил путешествие по маршруту Краматорск-Марш Защитников (Киев)-Авдеевка.

Мы также писали о том, что в Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой. Он был установлен на Теремках на улице Маршала Якубовского, 8 в 2001 году.

В 2019 году жители столицы подали петицию с требованием демонтировать памятник, но петиция не набрала необходимого количества голосов.