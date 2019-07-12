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У центрі Чернігова археологи знайшли останки дитини часів Київської Русі (фото)

STYLERЖиття    12.07.2019 - 10:57
У центрі Чернігова археологи знайшли останки дитини часів Київської Русі (фото)
У Чернігові археологи розкопали предмети часів Київської Русі (фото: колаж РБК-Україна)

Археологи виявили будови і останки дитини часів Київської Русі

У Чернігові археологи виявили останки дитини і залишки приватних будинків часів Київської Русі. Про це повідомив археолог Ігор Ігнатенко на своїй сторінці в Facebook.

На ділянці тротуару, яка знаходиться ближче до перетину проспекту Перемоги з вулицею Кирпоноса археологи знайшли залишки приватних садиб. Були виявлені сліди паркану і уламки кераміки першої половини XII століття.

У центрі Чернігова археологи знайшли останки дитини часів Київської Русі (фото)

У Чернігові археологи розкопали предмети часів Київської Русі (фото: facebook.com/ihor.ihnatenko)

Самою великою і цікавою знахідкою, за словами археолога, є підвал будівлі початку XIII століття. Вчені правда не змогли сказати, чи був цей підвал житловий або господарський, оскільки котлован будівлі повністю не розкопали.

Але скоріше всього археологи знайшли перший поверх великої дерев'яної споруди. У домонгольську епоху котлован підвалу був засипаний землею зі сміттям.

У центрі Чернігова археологи знайшли останки дитини часів Київської Русі (фото)

У Чернігові археологи розкопали предмети часів Київської Русі (фото: facebook.com/ihor.ihnatenko)

Крім того, були розкопані різні уламки горщиків, а також безліч фрагментів скляних браслетів, які представляли собою жіночі прикраси кінця XII - початку XIII століття.

Археологи також знайшли точильні бруски з каменю, наконечники стріл, пружинні ножиці та інші предмети з заліза, бронзи та каменю.

 

У Чернігові археологи розкопали предмети часів Київської Русі (фото: facebook.com/ihor.ihnatenko)

Вчені вважають, що найцікавіші знахідки будуть ще попереду, оскільки розкопки наближаються до перехрестя, біля якого проходила давня вулиця Любецька.

Варто зазначити, що це ще не всі знахідки. Археологи також виявили поховання дитини часів XII століття.

У центрі Чернігова археологи знайшли останки дитини часів Київської Русі (фото)

Поховання дитини часів XII століття (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

Нагадаємо, що під Черкасами вчені знайшли могилу Богдана Хмельницького. В даний час експерти вирішують, як зондувати і досліджувати місця знахідок так, щоб не завдати шкоди древній церкві.

Раніше повідомлялося про те, що в Криму під загрозою руйнування опинилася стародавня фортеця.

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