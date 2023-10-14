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Центр Всесвіту: астролог назвала найуспішніший знак Зодіаку

Астролог назвала найщасливіший знак Зодіаку (фото: pixabay)
Автор: Поліна Іваненко

Астролог Луелла Олдерсон розповіла, що представники лише одного знака Зодіаку найчастіше опиняються у центрі уваги. Вони можуть похвалитися неймовірною харизмою та стають лідерами.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express, найуспішнішим знаком Зодіаку є Лев.

Знак Зодіаку Лев – загальна характеристика

Лев - п'ятий знак Зодіакального кола. Період цього знаку – з 23 липня по 21 серпня. За словами астролога, Левів можна називати магнітом, який притягує до себе інших людей.

У чому особливість Львів

Астролог розповіла, що представники цього знаку Зодіаку стають центром Всесвіту для своїх рідних та близьких. Вони дбають про кожну людину, намагаються приділити всім увагу та зробити усіх щасливими. Однак, якщо потрібно, Леви миттєво перетворюються на серйозних захисників.

" Якщо ви шукаєте знак Зодіаку, який усім подобається, то це безперечно Лев", - резюмувала астролог.

Леви люблять подобатися людям і нерідко користуються цим. Вони знають, які слова слід підібрати для тієї чи іншої ситуації. Завдяки цьому представники літнього знака Зодіаку практично ніколи не мають проблем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сонячне затемнення найсильніше вплине на кілька знаків Зодіаку, їм варто чекати на сюрпризи.

Крім цього, нещодавно ми писали, що до яких знаків Зодіаку успіх припливе прямо в руки вже найближчими днями, а також які знаки стануть щасливішими до кінця 2023 року.

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