RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Центр Вселенной: астролог назвала самый успешный знак Зодиака

Астролог назвала самый удачливый знак Зодиака (фото: pixabay)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Луэлла Олдерсон рассказала, что представители лишь одного знака Зодиака чаще других оказываются в центре внимания. Они могут похвастаться невероятной харизмой и являются лидерами.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express, самым успешным знаком Зодиака является Лев.

Знак Зодиака Лев - общая характеристика

Лев является пятым знак Зодиакального круга. Период этого знака - с 23 июля по 21 августа. По словам астролога, Львов можно называть магнитом, который притягивает к себе других людей.

Олдерсон.

В чем особенность Львов

Астролог рассказала, что представители этого знака Зодиака становятся центром Вселенной для своих родных и близких. Они заботятся о каждом человеке, стараются уделить всем внимание и сделать всех счастливыми. Однако если нужно, Львы моментально превращаются в серьезных защитников.

"Если вы ищете знак Зодиака, который всем нравится, то это определенно Лев", - резюмировала астролог.

Львы любят нравиться людям и нередко этим пользуются. Они знают, какие слова стоит подобрать для той или иной ситуации. Благодаря этому у представителей летнего знака Зодиака практически никогда не бывает проблем.

Напомним, ранее стало известно, что Солнечное затмение сильнее всего повлияет на несколько знаков Зодиака, им стоит ждать сюрпризов.

Помимо этого, недавно мы писали, что к каким знакам Зодиака удача приплывет прямо в руки уже в ближайшие дни, а также какие знаки станут счастливее до конца 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп