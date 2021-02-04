В Николаеве "заминировали" несколько школ, учеников и персонал эвакуировали

Фото: учеников и персонал "заминированных" школ эвакуировали (mk.npu.gov.ua)

В Николаеве полиция проверяет сообщение о минировании нескольких школ. На данный момент ученики и персонал эвакуированы.

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Сообщается, что утром на электронную почту местного управления СБУ поступило сообщение о заминировании школы в микрорайоне Намыв Заводского района Николаева. На место прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели и скорая помощь.

"Кроме того, в этот момент правоохранители также проверяют анонимное сообщение о заминировании еще трех учебных заведений в Корабельном районе Николаева", - говорится в сообщении.

Службы экстренного вызова проводят обследование объектов и прилегающей к ним территории.

Напомним, на этой неделе в Киеве неизвестный "заминировал" железнодорожный вокзал, в связи с чем пассажиров не пускали в здание. При этом инцидент не повлиял на курсирование поездов.

Спустя час полиция задержала мужчину, который заявил о якобы заложенной взрывчатке. Минером оказался уроженец Львовской области.