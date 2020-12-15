Центр Киева оцепила полиция: что происходит

Центр Киева сегодня, 15 декабря, оцеплен полицией из-за массовых протестов, на которые вышли предприниматели. Они выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей (ФЛП).

Протестующие также требуют принятия законопроекта о дополнительных льготах. Чтобы избежать возможных правонарушений в правительственном квартале усилены меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Протесты в центре Киева (фото: РБК-Украина)

"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают публичную безопасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с протестами предпринимателей вероятно ограничение движения транспорта по центральным улицам столицы.

В Киеве протестуют предприниматели (фото: РБК-Украина)

Отметим, что представители ФЛП выходят не в первый раз на протесты, требуя отменить карантинные ограничения для малого и макробизнеса, а также обязательный перевод всех операций на кассовые аппараты. Предприниматели организовали движение "SaveФОП!", чтобы требовать у государства справедливого отношения к малому бизнесу.

Протесты в центре Киева (фото: РБК-Украина)

Напомним, что предпринимателям, чей бизнес во время карантина понес убытки, государство выплатит компенсации в размере 8 тысяч гривен к концу 2020 года. Ориентировочно деньги должны выплатить к 24 декабря, а подать заявление на получение компенсации нужно в приложении "Дія".