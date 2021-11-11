Цена на важный для украинцев продукт вскоре вырастет: названа причина

В Украине картофель уже в ноябре может подорожать. В частности, сейчас цена продукта пока не стабильна.

По словам директора семенной компании "Агрико Украина" Николая Гордийчука, из-за жаркой погоды в стране будут продавать много мелких и нетоварных клубней, пишет Agrotrend .

Кроме того, он отметил, что цена стабилизируется только в ноябре.

Также специалист добавил, что на севере Украины, где выращивались среднепоздние и поздние сорта, долго стояла жара и не было осадков. В то же время на западе ситуация лучше, но в остальных областях пока "картина выглядит печально".

"По ранним сортам, которые любят выращивать на юге, своя специфика сезона. Юг до сих пор щедро поливает дождями, поэтому здесь на посевах картофеля были проблемы с болезнями. Много пораженных картофелей, грибных болезней и бактериозов", – сказал Гордийчук.

Кроме того, после выкопки картофель быстро портятся, поэтому фермеры стараются быстро сбыть некондиционный товар и снизить цену. В частности, это будет продолжаться до тех пор, пока с рынка полностью не исчезнет некачественный товар.

Польза картофеля

Картофель содержит значительно больше белка и клетчатки, чем жиров, которых все так опасаются. Большинство полезных веществ находится в кожуре, а не в мякоти. Поэтому специалисты рекомендуют варить картофель именно "в мундире" или запекать его в духовке и употреблять в пищу вместе с кожурой.

Также благодаря высокому содержанию калия, картофель - продукт номер один в рационе людей с больным сердцем и гипертонией. Он оказывает легкое мочегонное действие, поэтому показан людям с заболеваниями почек.

Не менее полезным является сок сырого картофеля: его используют как противовоспалительный и заживляющий раствор, для борьбы с гастритом, язвами желудка и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.