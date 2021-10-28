Названы топ-5 опасных продуктов, от которых нужно немедленно отказаться

В жизни человека еда является неотъемлемой частью жизни. Однако, в некоторых случаях очень трудно сориентироваться в продуктах и понять, что является полезным, а что нет. Важно, что некоторые продукты нуждаются в обработке, а некоторые нужно изъять из рациона.

Поэтому издание Msn назвало 5 опасных продуктов, которые нужно немедленно исключить из своего рациона.

Мускатный орех

Так, в умеренном количестве орех вряд ли вызовет какие-то побочные эффекты. Однако, в больших дозах можно получить головные боли, тошноту и появление галлюцинаций.

Также чрезмерное употребление грозит серьезным отравлением. Симптомами отравления могут быть, сухость во рту, запоры, красные склеры глаз, галлюцинации. Эфирные масла и другие активные вещества ореха оказывают плохое действие на сердце. Передозировка приводит к проблемам в работе мозга, впадение в кому и даже к смерти.

Следует обратить внимание, что мускатный орех обладает психоделическими свойствами, который при повышенном употреблении может вызвать расстройство центральной нервной системы.

Кроме того, алкоголь и мускатный орех малосовместимы, потому что могут навредить работе сердца и кровеносной системы.

Школа мускатного ореха (pixabay)

Арахис

В мире аллергия на арахис является самой распространенной и негативная реакция на него возникает у одного человека из 200. Поэтому, аллергикам нужно быть особенно осторожными с арахисом. Ведь он может вызвать отек горла до такого состояния, что дышать становится невозможно.

Для того чтобы избежать появления ядовитой плесени, помещение, где он хранится арахис должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Для большей надежности лучше всего подвергать арахис термической обработке, в таком случае он не теряет свои полезные свойства.

Вред арахиса на организм человека (pixabay)

Картофель зеленый

Такой картофель возникает при неправильно хранении, а именно тогда, когда овощ лежит в месте, куда легко проникают солнечные лучи. При употреблении такого картофеля могу возникнуть серьезные последствия, такие как диарея, тошнота и головные боли.

Поэтому из картофеля специфического оттенка не стоит готовить пищу, это опасно и может привести к плачевному результату. Когда зеленый картофель начинает готовиться к размножению, у него появляются ростки.

Вред зеленого картофеля (pixabay)

Сироп агавы

Такой сироп часто используют, как замену сахара. Однако, не все так просто, потому что хоть сахара там нет, а вот фруктозы очень много. А там уже и жировые болезни печени недалеко.

Безопасной считается ежедневная доза не более 25 г фруктозы.

Строп агавы (pixabay)

Бекон

К этому времени накопилось достаточно сообщений и доказательств того, что подобная пища вызывает рак желудка и прямой кишки. Употребление отработанного красного мяса, в том числе брюшной вырезки свиней, связывают также с развитием рака поджелудочной железы и рака предстательной железы.

Поэтому дневная норма употребления бекона не более 50 г.

Вред бекона на организм человека (pixabay)