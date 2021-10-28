Названы топ-5 опасных продуктов, от которых нужно немедленно отказаться
В жизни человека еда является неотъемлемой частью жизни. Однако, в некоторых случаях очень трудно сориентироваться в продуктах и понять, что является полезным, а что нет. Важно, что некоторые продукты нуждаются в обработке, а некоторые нужно изъять из рациона.
Поэтому издание Msn назвало 5 опасных продуктов, которые нужно немедленно исключить из своего рациона.
Мускатный орех
Так, в умеренном количестве орех вряд ли вызовет какие-то побочные эффекты. Однако, в больших дозах можно получить головные боли, тошноту и появление галлюцинаций.
Также чрезмерное употребление грозит серьезным отравлением. Симптомами отравления могут быть, сухость во рту, запоры, красные склеры глаз, галлюцинации. Эфирные масла и другие активные вещества ореха оказывают плохое действие на сердце. Передозировка приводит к проблемам в работе мозга, впадение в кому и даже к смерти.
Следует обратить внимание, что мускатный орех обладает психоделическими свойствами, который при повышенном употреблении может вызвать расстройство центральной нервной системы.
Кроме того, алкоголь и мускатный орех малосовместимы, потому что могут навредить работе сердца и кровеносной системы.
Школа мускатного ореха (pixabay)
Арахис
В мире аллергия на арахис является самой распространенной и негативная реакция на него возникает у одного человека из 200. Поэтому, аллергикам нужно быть особенно осторожными с арахисом. Ведь он может вызвать отек горла до такого состояния, что дышать становится невозможно.
Для того чтобы избежать появления ядовитой плесени, помещение, где он хранится арахис должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Для большей надежности лучше всего подвергать арахис термической обработке, в таком случае он не теряет свои полезные свойства.
Вред арахиса на организм человека (pixabay)
Картофель зеленый
Такой картофель возникает при неправильно хранении, а именно тогда, когда овощ лежит в месте, куда легко проникают солнечные лучи. При употреблении такого картофеля могу возникнуть серьезные последствия, такие как диарея, тошнота и головные боли.
Поэтому из картофеля специфического оттенка не стоит готовить пищу, это опасно и может привести к плачевному результату. Когда зеленый картофель начинает готовиться к размножению, у него появляются ростки.
Вред зеленого картофеля (pixabay)
Сироп агавы
Такой сироп часто используют, как замену сахара. Однако, не все так просто, потому что хоть сахара там нет, а вот фруктозы очень много. А там уже и жировые болезни печени недалеко.
Безопасной считается ежедневная доза не более 25 г фруктозы.
Строп агавы (pixabay)
Бекон
К этому времени накопилось достаточно сообщений и доказательств того, что подобная пища вызывает рак желудка и прямой кишки. Употребление отработанного красного мяса, в том числе брюшной вырезки свиней, связывают также с развитием рака поджелудочной железы и рака предстательной железы.
Поэтому дневная норма употребления бекона не более 50 г.
Вред бекона на организм человека (pixabay)
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