Цена упала на 22%: в Украине подешевели три важных продукта

В Украине подешевели продукты (Коллаж РБК-Украина)

В Украине упала цена на три важных продукта, которые покупают ежедневно

Цены на продукты в период карантина из-за пандемии коронавируса остаются нестабильными. После рекордного подорожания продуктов, на которые есть большой спрос, торговые сети пересмотрели ценовую политику. По данным Госстатистики, с начала 2020 года в Украине рекордно подешевело три продукта.

По состоянию на 12 мая, самое ощутимое понижение в цене на яйца. С января цена на них упала более чем на 22%. Также подешевело мясо – почти на 1% и подсолнечное масло – на 0,2%.

А вот остальные продукты, которые украинцы закупают ежедневно, в цене не только не упали, а еще и выросли. По данным статистики, хлеб, а также хлебобулочные изделия выросли в цене на 4,2%. Сахар подорожал на 7,6%, рыба и рыбопродукты – на 1,1%. Масло – на 0,6%.

Сильнее всего с начала 2020 года подорожали овощи и фрукты. Овощи выросли в цене на 14%, а фрукты – почти на 20%.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ввели государственное регулирование цен на ряд продовольственных товаров, а также на медицинские средства, которые входят в список противоэпидемического назначения. Список продуктов и товаров можно посмотреть тут.