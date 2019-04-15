Цена растет стремительно: хлеб в Украине снова дорожает

Подорожание хлеба, такого важного для украинцев продукта, волнует многих граждан. К тому же, Госстат недавно опубликовал новые данные по подорожанию хлеба.

Так, за последний год хлеб подорожал на 22%, сообщают в Государственной службе статистики. При этом быстрее всего дорожает хлеб, изготовленный из муки высшего сорта. Он подорожал более чем на 22%.

Цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта выросла на 19%. Ржаной хлеб и нарезной батон подорожали на 20%. При этом повышение стоимости коснулось и пшеничной муки. Она за год подорожала на 7,5%.

Подорожали и другие изделия из муки. Так, выросли в цене и макаронные изделия. Они подорожали на 19,1%. Подорожали и крупы. К примеру, манка подорожала на 18,6%, а пшено – почти на 70%.

Фото: В Украине существенно подорожал хлеб (pixabay.com)

В целом, если брать в рассчет период с 2014 года, то за это время продукты из так называемой социальной продуктовой корзины выросли в цене почти в три раза.

В Госстате уточнили, что такой существенный рост цен наблюдается, в частности, на фоне того, что доходы украинцев снижаются. Многие в целях экономии заменяют полезные продукты на более дешевые, но при этом менее полезные. Например, вместо полезной рыбы и мяса птицы покупают дешевые крупы и картошку.

При этом подорожали и другие продукты. Например, сливочное масло выросло в цене на 21 копейку с начала 2019 года. Ячневая крупа с начала 2019-го подорожала на 24 копейки, а пшеничная. Также подорожали и яблоки (на 5 копеек), капуста белокочанная (на 4,01 копейки).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине существенно выросли цены практически на все основные продукты питания.

Кроме того, стало известно, в какую сумму украинцам обойдется покупка продуктов к пикнику.