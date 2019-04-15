Ціна стрімко зростає: хліб в Україні знову дорожчає

Подорожчання хліба, такого важливого для українців продукту, хвилює багатьох громадян. До того ж, нещодавно Держстат опублікував нові дані щодо подорожчання хліба.

Так, за останній рік хліб подорожчав на 22%, повідомляють у Державній службі статистики. При цьому найшвидше дорожчає хліб, виготовлений з борошна вищого сорту. Він подорожчав більш ніж на 22%.

Ціна на пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку зросла на 19%. Житній хліб і нарізний батон подорожчали на 20%. При цьому підвищення вартості торкнулося і пшеничного борошна. Воно за рік подорожчало на 7,5%.

Подорожчали й інші вироби з борошна. Так, зросли в ціні і макаронні вироби. Вони подорожчали на 19,1%. Подорожчали і крупи. Приміром, манка подорожчала на 18,6%, а пшоно – майже на 70%.

Фото: В Україні істотно подорожчав хліб (pixabay.com)

У цілому, якщо враховувати період з 2014 року, то за цей час продукти з так званого соціального продуктового кошика зросли в ціні майже в три рази.

У Держстаті уточнили, що таке істотне зростання цін спостерігається, зокрема, на тлі того, що доходи українців знижуються. Багато хто в цілях економії замінює корисні продукти на більш дешеві, але при цьому менш корисні. Наприклад, замість корисної риби і м'яса птиці купують дешеві крупи і картоплю.

При цьому подорожчали й інші продукти. Наприклад, вершкове масло виросла в ціні на 21 копійку з початку 2019 року. Ячна крупа з початку 2019-го подорожчала на 24 копійки, а пшенична. Також подорожчали яблука (на 5 копійок), капуста білокочанна (на 4,01 копійки).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні істотно зросли ціни практично на всі основні продукти харчування.

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