Цена на бензин в Украине будет падать, но только до июня: прогноз эксперта

Цена на бензин в Украине упадет максимум на 2-3 гривны весной этого года. Такой прогноз дал сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По словам эксперта, украинским автомобилистам не стоит преувеличивать то, что происходит в США, в частности, то, что цена на нефть марки WTI упала ниже нуля, а Brent обвалилась до 18,40 доллара за баррель впервые с февраля 2002.

Специалист говорит, что если и будет падение цены на бензин, то важно понимать: это продлится ориентировочно до июня 2020-го, так как к тому времени цена на нефть на мировом рынке, скорее всего, стабилизируется.

Сейчас маржа на бензин у крупных украинских АЗС составляет 5-10% и они ее увеличивать не будут, так как для автомобильных заправочных станций имеют значение именно объемы, а не наценка.

"Сейчас народ беднеет и дополнительная наценка лишний раз уменьшит объемы, которые для АЗС гораздо важнее, чем маржа", - уточнил эксперт в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

Но при этом, отмечает Марунич, важно помнить о "сером рынке", который очень популярен в провинциях, где часто идет безчековая продажа. И маржа там может составлять 20-25%.

Ранее эксперты дали неожиданный прогноз по цене на бензин в апреле.