Цели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видео

Яркие фото и видео учений появились на Facebook-странице ГПС .

Таким образом пограничники продолжают усиливать меры по защите государственной границы нашей страны.

"В Главном центре подготовки личного состава в Оршанце успешно завершилась подготовка персонала минометной заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Учения пограничников в Черкасской области (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Обучение велось по программам подготовки вычислителей, разведчиков и минометных расчетов.

Во время подготовки пограничники учились ставить цели, осуществлять подготовку данных для стрельбы, составлять карточки огня, менять огневые позиции, приводить минометы на цели и поражать их.

Завершающим этапом подготовки стали практические стрельбы с выполнением различных огневых задач. Минометчики поражали неподвижные наблюдательные и ненаблюдаемые цели полупрямым наведением и с закрытых огневых позиций.

Учения пограничников в Черкасской области