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Цели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видео

Новина українською → Черкасская область, Вторник 23 февраля 2021 12:59
Цели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видео Учения украинских минометчиков (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Styler

Государственная пограничная служба Украины отчиталась о завершении подготовки минометных расчетов.

Яркие фото и видео учений появились на Facebook-странице ГПС.

Таким образом пограничники продолжают усиливать меры по защите государственной границы нашей страны.

"В Главном центре подготовки личного состава в Оршанце успешно завершилась подготовка персонала минометной заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Цели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видеоЦели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видеоЦели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видеоЦели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видеоЦели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видеоЦели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видеоЦели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видеоЦели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видеоЦели поражены! Украинские минометчики в деле на ярких фото и видео

Учения пограничников в Черкасской области (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Обучение велось по программам подготовки вычислителей, разведчиков и минометных расчетов.

Во время подготовки пограничники учились ставить цели, осуществлять подготовку данных для стрельбы, составлять карточки огня, менять огневые позиции, приводить минометы на цели и поражать их.

Завершающим этапом подготовки стали практические стрельбы с выполнением различных огневых задач. Минометчики поражали неподвижные наблюдательные и ненаблюдаемые цели полупрямым наведением и с закрытых огневых позиций.

Учения пограничников в Черкасской области

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