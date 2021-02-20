Боевики на Донбассе пять раз нарушали режим "тишины", повреждены три дома
На Донбассе с начала текущих суток боевики пять раз нарушали режим тишины. Под их обстрел попали жилые дома, три из них повреждены.
"В течении текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, оккупанты утром в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" открыли огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Пивденное.
Кроме того, из минометов российско-оккупационные войска, как указано, вели огонь вблизи Новгородского.
"Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных сил Украины, а и дома местных жителей... Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - отметили в штабе.
Также сообщается, что оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.
В ведомстве отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ.
Напомним, вчера пророссийские боевики пять раз нарушали перемирие на Донбассе.
Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что войну на Донбассе может закончить только Путин.