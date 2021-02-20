ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе пять раз нарушали режим "тишины", повреждены три дома

Новина українською → Донбасс, Суббота 20 февраля 2021 19:50
Боевики на Донбассе пять раз нарушали режим "тишины", повреждены три дома Фото: военный (flickr.com ministry of defence ru)
Автор: Андрей Козловский

На Донбассе с начала текущих суток боевики пять раз нарушали режим тишины. Под их обстрел попали жилые дома, три из них повреждены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В течении текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, оккупанты утром в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" открыли огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Пивденное.

Кроме того, из минометов российско-оккупационные войска, как указано, вели огонь вблизи Новгородского.

"Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных сил Украины, а и дома местных жителей... Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - отметили в штабе.

Также сообщается, что оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.

В ведомстве отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним, вчера пророссийские боевики пять раз нарушали перемирие на Донбассе.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что войну на Донбассе может закончить только Путин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс
NEWS
Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ