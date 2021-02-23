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Цілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відео

Новость на русском → Черкаська область, Вівторок 23 лютого 2021 12:59
Цілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відео Навчання українських мінометників (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Styler

Державна прикордонна служба України відзвітувала про завершення підготовки мінометних розрахунків.

Яскраві фото і відео навчань з'явилися на Facebook-сторінці ДПС.

Таким чином прикордонники продовжують посилювати заходи по захисту державної кордону нашої країни.

"У Головному центрі підготовки особового складу в Оршанці успішно завершилася підготовка персоналу мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування Ізмаїльського прикордонного загону", - йдеться в повідомленні.

Цілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відеоЦілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відеоЦілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відеоЦілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відеоЦілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відеоЦілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відеоЦілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відеоЦілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відеоЦілі вражені! Українські мінометники у ділі на яскравих фото і відео

Навчання прикордонників в Черкаській області (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Навчання велося за програмами підготовки обчислювачів, розвідників і мінометних розрахунків.

Під час вишколу прикордонники навчалися визначати цілі, здійснювати підготовку даних для стрільби, складати картки вогню, змінювати вогневі позиції, наводити міномети на цілі та вражати їх.

Завершальним етапом підготовки стали практичні стрільби з виконанням різноманітних вогневих завдань. Мінометники вражали нерухомі спостережні й неспостережені цілі напівпрямим наведенням та із закритих вогневих позицій.

Навчання прикордонників в Черкаській області

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