Про це не знають 90% людей: ось що насправді може підвищувати холестерин в організмі

Що призводить до підвищеного холестерину

Дійсно трапляється, що люди, які мають надмірну вагу або ожиріння, мають і рівень холестерину понад норму. Проте це не можна сприймати як причину та наслідок.

За словами лікарів, є ситуації, коли людина з нормальною вагою має підвищений холестерин і навпаки - холестерин у нормі в людини, яка має ожиріння.

Річ у тім, що на рівень "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності) впливає цілий комплекс факторів: від харчування та фізичної активності до якості сну й генетичної схильності.

Наприклад, існує такий стан, як спадкова гіперхолестеринемія, коли рівень холестерину підвищений через несправну роботу певних генів. Цікаво, що близько 90% людей, які мають цей стан, не знають про це.

На цей показник також може впливати споживання алкоголю, куріння, приймання деяких препаратів, проблеми з роботою щитоподібної залози та багато інших факторів.

Саме тому важливо орієнтуватись не на вагу абощо, а на результати щорічного профілактичного обстеження.

Основні причини підвищення холестерину

Є певні фактори, які можуть сприяти підвищенню холестерину у здорової людини:

неправильне харчування, якщо людина вживає з їжею велику кількість насичених жирів. Їх багато у свинині, яловичині, молоці, яйцях, вершковому маслі, сирі, а також у готових продуктах харчування, що містять рослинні олії, маргарин

збільшення маси тіла

низька фізична активність. При достатній фізичній активності витрачаються зайві калорії, регулярні фізичні вправи сприяють зниженню артеріального тиску

спадкова схильність. Якщо у членів вашої родини підвищений холестерин і є захворювання серцево-судинної системи - вам необхідно ретельно слідкувати за своїм здоров’ям

у курців знижується "хороший" холестерин і суттєво підвищується ризик серцево-судинних захворювань

загальний стан здоров’я. Підвищенню холестерину сприяють хвороби печінки і підшлункової залози, порушення обміну речовин, цукровий діабет та інші ендокринні хвороби

Важливо пам'ятати, що підвищення рівня холестерину, особливо «поганого», може стати причиною багатьох серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту міокарда.