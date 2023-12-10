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Це змінить ваше ставлення до кави. Ось як напій впливає на психічне здоров'я

Як кава впливає на ментальне здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Кава є улюбленим напоєм мільйонів українців. Саме вона часто додає бадьорості після недоспаних ночей через російські атаки. Але як цей напій впливає на ментальне здоров'я і чи не вганяє він людей у депресію?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Як кава впливає на ментальне здоров'я

"Є дуже багато переконливих доказів впливу харчування на ризик ожиріння, діабету та захворювань серця і судин. Разом з тим, те, що ми вживаємо у їжу, суттєво позначається і на здоров’ї та функціональному стані нашого мозку. Нездорове харчування підвищує ризик психічних і неврологічних захворювань, тоді як здорове - захищає від них", - каже лікар.

За даними дослідження 2011 року, жінки, які п’ють 2-3 чашки кави на день, мають на 15% менший ризик депресії порівняно з тими, хто п’є менш як 1 чашку на тиждень. У тих, хто випивав 4 чашки або більше, ризик знизився на 20%.

"Короткочасний вплив кави на настрій може бути пов’язаний зі зміненою активністю серотоніну та дофаміну, тоді як механізми її потенційного довгострокового впливу можуть бути пов’язані з антиоксидантними та протизапальними властивостями. Обидва фактори, як вважають, відіграють важливу роль у профілактиці депресивних захворювань", - пояснює дієтолог.

Він додає, що мета-аналіз 2011 року показав, що споживання 1-6 чашок кави на день знижує ризик інсульту на 17%.

"Попри те, що кавові зерна можуть підвищувати артеріальний тиск, вони містять антиоксидантні сполуки, здатні зменшити окислення ліпопротеїдів низької щільності. Споживання кави також пов’язане з підвищенням чутливості до інсуліну та зниженням концентрації маркерів запалення", - говорить Швець.

Яких продуктів варто уникати, аби не погіршувати психічний стан

"Насичені жири та рафіновані вуглеводи дуже згубно впливають на імунну систему, окислювальний стрес і нейротрофіни, всі фактори, які відіграють роль у депресії. За результатами дослідження 2010 року, харчування, багате молочними продуктами з високим вмістом жиру, смаженою, рафінованою та солодкою їжею значно підвищує ризик депресії", - каже лікар.

Результати іншого дослідження показали, що споживання таких страв, як піца та гамбургери, з часом збільшує ризик депресії. В ще одному дослідженні жінки, які споживали багато оброблених продуктів, частіше страждали від клінічної депресії або дистимії.

"Дослідження, опубліковане минулого року, вперше показало, що якість харчування підлітків пов’язана з психічним здоров’ям: здоровіший раціон зменшував симптоми (відчуття тривоги, занепокоєння, депресії тощо), а нездоровий - посилював їх з часом", - додав Швець.

 

Раніше ми писали про те, чому кава гірчить і як прибрати цей смак.

Читайте також про те, як пити каву, аби не отримати передозування кофеїном.

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