Це змінить ваше ставлення до кави. Ось як напій впливає на психічне здоров'я

Як кава впливає на ментальне здоров'я

"Є дуже багато переконливих доказів впливу харчування на ризик ожиріння, діабету та захворювань серця і судин. Разом з тим, те, що ми вживаємо у їжу, суттєво позначається і на здоров’ї та функціональному стані нашого мозку. Нездорове харчування підвищує ризик психічних і неврологічних захворювань, тоді як здорове - захищає від них", - каже лікар.

За даними дослідження 2011 року, жінки, які п’ють 2-3 чашки кави на день, мають на 15% менший ризик депресії порівняно з тими, хто п’є менш як 1 чашку на тиждень. У тих, хто випивав 4 чашки або більше, ризик знизився на 20%.

"Короткочасний вплив кави на настрій може бути пов’язаний зі зміненою активністю серотоніну та дофаміну, тоді як механізми її потенційного довгострокового впливу можуть бути пов’язані з антиоксидантними та протизапальними властивостями. Обидва фактори, як вважають, відіграють важливу роль у профілактиці депресивних захворювань", - пояснює дієтолог.

Він додає, що мета-аналіз 2011 року показав, що споживання 1-6 чашок кави на день знижує ризик інсульту на 17%.

"Попри те, що кавові зерна можуть підвищувати артеріальний тиск, вони містять антиоксидантні сполуки, здатні зменшити окислення ліпопротеїдів низької щільності. Споживання кави також пов’язане з підвищенням чутливості до інсуліну та зниженням концентрації маркерів запалення", - говорить Швець.

Яких продуктів варто уникати, аби не погіршувати психічний стан

"Насичені жири та рафіновані вуглеводи дуже згубно впливають на імунну систему, окислювальний стрес і нейротрофіни, всі фактори, які відіграють роль у депресії. За результатами дослідження 2010 року, харчування, багате молочними продуктами з високим вмістом жиру, смаженою, рафінованою та солодкою їжею значно підвищує ризик депресії", - каже лікар.

Результати іншого дослідження показали, що споживання таких страв, як піца та гамбургери, з часом збільшує ризик депресії. В ще одному дослідженні жінки, які споживали багато оброблених продуктів, частіше страждали від клінічної депресії або дистимії.

"Дослідження, опубліковане минулого року, вперше показало, що якість харчування підлітків пов’язана з психічним здоров’ям: здоровіший раціон зменшував симптоми (відчуття тривоги, занепокоєння, депресії тощо), а нездоровий - посилював їх з часом", - додав Швець.