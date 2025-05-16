Це змінить усе. На Землі знайшли прихований запас чистої енергії на тисячоліття вперед

Учені дійшли висновку, що в земній корі може ховатися потужне джерело чистої енергії - природний водень. За попередніми оцінками, його запасів вистачить, щоб забезпечити людство енергією майже на 200 000 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн видання Boy Genius Report.
Геологи дійшли висновку, що земна кора може містити гігантські запаси природного водню - чистого і недооціненого джерела енергії, здатного змінити світовий енергетичний баланс.
За оцінками дослідників, за останній мільярд років Земля виробила достатньо водню, щоб покрити нинішні світові потреби в енергії на більш ніж 170 000 років. Причому йдеться не про водень, отриманий у лабораторіях, а про природний - той, що утворився під землею внаслідок геологічних процесів. Багато з цих запасів досі не чіпані.
Сьогодні водень широко використовують у промисловості - наприклад, під час виробництва аміаку і метанолу, а також як паливо для транспорту та електростанцій. Однак основний обсяг водню досі отримують з викопного палива, що супроводжується викидами CO₂.
Природний водень - зовсім інша справа. Його видобуток не потребує буріння свердловин для нафти, переробки на величезних заводах і не призводить до викидів парникових газів. Це робить його унікальним кандидатом на роль екологічно чистого джерела енергії майбутнього.
Вчені зараз активно вивчають геологічні умови, за яких водень може утворюватися і накопичуватися в земній корі. Як виявилося, деякі типи гірських порід, особливо стародавні вулканічні утворення і мінералізовані зони, здатні виробляти водень під час контакту з водою.
Якщо при цьому в районі є пористі породи для зберігання газу і щільні шари, які не дають йому виходити назовні, така зона може стати повноцінним водневим резервуаром. Особливий інтерес викликає штат Канзас у США - там розташована стародавня структура Midcontinent Rift, що складається з базальту, який якраз реагує з водою і виділяє водень.
Подібні умови виявлено і в інших країнах, включно з Албанією, де нещодавно було знайдено великий підземний "кишеньковий" поклад водню. До дослідження і розроблення таких родовищ уже підключаються великі гравці - зокрема компанії, що фінансуються Біллом Гейтсом і нафтогазовим гігантом BP.
На відміну від сонячної та вітрової енергетики, природний водень не залежить від погодних умов і може забезпечувати стабільну подачу енергії 24/7. Звичайно, не обійшлося без складнощів: наприклад, у деяких підземних умовах водень поглинається мікроорганізмами, а не кожна потенційна зона дійсно підходить для видобутку.
Проте автори дослідження впевнені: знайдено базовий "рецепт" для виявлення і використання цього ресурсу. І це може стати початком нової енергетичної ери - стійкої, стабільної та з нульовими викидами.
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