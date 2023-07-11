"Це жесть": Jerry Heil розповіла про неадекватного сусіда, який погрожував її зґвалтувати

Відома українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) розповіла моторошну історію, яка трапилась з нею у 13 років. Неадекватний сусід писав їй погрози у соцмережах.

Деталі інциденту

За словами зірки, коли їй було всього 13 років до неї чіплявся сусід та навіть погрожував їй. Неадекватний чоловік писав, що зґвалтує її.

"Коли мені було 13 років, я ходила в школу, і ще у "ВКонтакте" мені писав сусід такі речі типу: "Я тебе зґвалтую". А я щодня проходила повз його двір, коли йшла до школи. Це жесть", - розповіла Jerry Heil.

Минуло вже багато років, однак, за словами співачки, така проблема й досі залишається в Україні актуальною. Як поділилася Яна, вона зверталася до поліції, але за чинним законодавством вони нічого не можуть вдіяти проти правопорушника.

"В цілому штраф 721 гривня за таке правопорушення. Я взагалі не знаю, як так. Це, я вважаю, інцидент, який треба поширити і щоб більше людей почали про це говорити. Я впевнена, що я не одна далеко і це трапляється постійно", - додала вона.

Jerry Heil (скриншот)

Зокрема, цю історію Jerry Heil розповіла на тлі того, що вже тривалий час її переслідує фанат із Росії. Ще до повномасштабної війни він приїжджав до неї з Іркутська на фан-зустріч до Львова, а до цього писав непристойні речі. Тоді співачка викликала поліцію.

Співачка каже, що дії з його боку тривають донині. Він пише їй у соцмережі, скручуючи і накручуючи підписників, тим самим псуючи статистику акаунтів.

Що робити, якщо вас переслідують

Блокувати переслідувача

Це потрібно зробити всюди, де це можливо. Тільки ви визначаєте межі дозволеного у спілкуванні з вами.

Скаржитися на акаунти переслідувача у соціальних мережах

Наприклад, в Instagram, Tik Tok, Twitter та Facebook є спеціальні кнопки, які дозволяють швидко повідомити підтримці цих сервісів про небажану поведінку їх користувачів.

Викликайте поліцію

Якщо вам погрожують і ви відчуваєте загрозу, але не маєте достатньо доказів про злочин, то все одно звертайтеся до правоохоронних органів. Це фіксація вашої проблеми, яка може допомогти в майбутньому.