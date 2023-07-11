"Это жесть": Jerry Heil рассказала о неадекватном соседе, который угрожал ее изнасиловать

Известная украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) рассказала жуткую историю, случившуюся с ней в 13 лет. Неадекватный сосед писал ей угрозы в соцсетях.

Детали инцидента

По словам звезды, когда ей было всего 13 лет к ней придирался сосед и даже угрожал ей. Неадекватный мужчина писал, что изнасилует ее.

"Когда мне было 13 лет, я ходила в школу, и еще во "ВКонтакте" мне писал сосед такие вещи типа: "Я тебя изнасилую". А я каждый день проходила мимо его двора, когда шла в школу. Это жесть", - рассказала Jerry Heil.

Прошло уже много лет, однако, по словам певицы, такая проблема до сих пор остается в Украине актуальной. Как поделилась Яна, она обращалась в полицию, но по действующему законодательству они ничего не могут сделать против правонарушителя.

"В целом штраф 721 гривна за такое правонарушение. Я вообще не знаю, как так. Это, я считаю, инцидент, который нужно распространить и чтобы больше людей начали об этом говорить. Я уверена, что я не одна далеко и это происходит постоянно", - добавила она.

Jerry Heil (скриншот)

В частности, эта история Jerry Heil рассказала на фоне того, что уже долгое время ее преследует фанат из России. Еще до полномасштабной войны он приезжал к ней из Иркутска на фан-встречу во Львов, а до этого писал непристойные вещи. Тогда певица вызвала полицию.

Певица говорит, что действия с его стороны продолжаются по сей день. Он пишет ей в соцсети, скручивая и накручивая подписчиков, тем самым портя статистику аккаунтов.

Что делать, если вас преследуют

Блокировать преследователя

Это нужно сделать везде, где это возможно. Только вы определяете пределы дозволенного в общении с вами.

Жаловаться на аккаунты преследователя в социальных сетях

Например, в Instagram, Tik Tok, Twitter и Facebook есть специальные кнопки, позволяющие быстро сообщить о поддержке этих сервисов о нежелательном поведении их пользователей.

Вызовите полицию

Если вам угрожают и вы чувствуете угрозу, но нет доказательств о преступлении, то все равно обращайтесь в правоохранительные органы. Это фиксация вашей проблемы, которая может помочь в будущем.