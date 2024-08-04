8 кухонних речей, які брудніші, ніж унітаз. Ми користуємося ними постійно!

Губки, щітки та ганчірки для посуду

Звичайні кухонні губки та щітки можуть бути справжніми сховищами бактерій, якщо їх не мити належним чином. Їх варто мити в гарячій воді після кожного використання. Для глибокого очищення губки та щітки можна поміщати в посудомийну машину.

Холодильник

Навіть у холодних умовах всередині холодильника можуть розвиватися шкідливі бактерії. Щоб уникнути забруднення, фрукти та овочі зберігайте немитими, а ящики мийте регулярно. М’ясо та інші продукти також можуть залишати сліди, які слід очищати. Раз на місяць знімайте полиці та ящики для ретельного миття гарячою водою з миючим засобом.

Ми чомусь вважаємо, що холодильник - чисте місце, бо воно холодне та біле. Але це помилка (фото: Freepik.com)

Раковина

Незважаючи на постійний потік води, в раковині можуть накопичуватися мікроби, особливо навколо зливу та країв. Раковину потрібно дезінфікувати щодня, особливо після приготування їжі або миття посуду. Не забувайте про ручки кранів та прилеглі до раковини поверхні.

Стільниці

Кухонні стільниці часто стають місцем для розміщення сумок та продуктів, що може призвести до забруднення. Очищайте стільниці дезінфікуючими серветками або спреєм щодня, особливо перед приготуванням їжі. Раз на тиждень очищайте кути та простір під малими приладами.

Обробні дошки

Обробні дошки, особливо дерев'яні, можуть утримувати бактерії в маленьких тріщинах. Використовуйте окремі дошки для м’яса та овочів, щоб уникнути перехресного забруднення. Мийте дошки гарячою мильною водою після кожного використання та ретельно висушуйте.

Кавоварка та блендер

Тепле та вологе середовище кавоварки може сприяти росту бактерій і цвілі. Після кожного використання ретельно мийте кавоварку та інші малі прилади. Раз на тиждень розбирайте їх та мийте в гарячій мильній воді або в посудомийній машині.

Скажіть чесно: ви часто ретельно миєте блендер, а не просто його ополіскуєте? (фото: Stockcake.com)

Багаторазові ланчбокси, сумки для покупок і пляшки для води

Багаторазові контейнери потребують ретельного миття після кожного використання. Розбирайте їх і мийте в гарячій мильній воді або посудомийній машині. Ланчбокси та багаторазові сумки можна прати в пральній машині для кращого очищення.

Будь-які ручки, кнопки та сенсорні панелі

Ручки приладів та сенсорні панелі часто залишаються поза увагою під час прибирання. Мийте їх щотижня дезінфікуючими серветками або спреєм, особливо після контакту з сирою їжею.