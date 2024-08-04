8 кухонных вещей, которые грязнее унитаза. Мы пользуемся ими постоянно!

Считаете, что самое грязное место в квартире - это туалет? Нет, это кухня! Там всегда есть очевидные загрязнения - использована посуда, липкий пол или засохшая духовка. Но какие "чистые" предметы в кухне - самые грязные, о чем мы даже не упоминаем?
РБК-Украина (проект Styler) предупреждает вас о самых грязных местах на вашей кухне и советует, как их правильно чистить.
Обычные кухонные губки и щетки могут являться настоящими хранилищами бактерий, если их не мыть должным образом. Их следует мыть в горячей воде после каждого использования. Для глубокой очистки губки и щетки можно помещать в посудомоечную машину.
Даже в холодных условиях внутри холодильника могут развиваться вредные бактерии. Чтобы избежать загрязнения, фрукты и овощи храните немытыми, а ящики мойте регулярно. Мясо и другие продукты также могут оставлять следы, нуждающиеся в отчистке. Раз в месяц снимайте полки и ящики для тщательной мойки горячей водой с моющим средством.
Несмотря на постоянный поток воды, в раковине могут скапливаться микробы, особенно вокруг слива и краев. Раковину нужно дезинфицировать каждый день, особенно после приготовления пищи или мытья посуды. Не забывайте о ручках кранов и прилегающей к раковине поверхности.
Кухонные столешницы часто становятся местом размещения сумок и продуктов, что может привести к загрязнению. Очищайте столешницы дезинфицирующими салфетками или спреем каждый день, особенно перед приготовлением пищи. Ежедневно очищайте углы и пространство под малыми приборами.
Разделочные доски, особенно деревянные, могут содержать бактерии в маленьких трещинах. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, используйте отдельные доски для мяса и овощей. После каждого использования мойте доски горячей мыльной водой и тщательно высушивайте.
Теплая и влажная среда кофеварки может способствовать росту бактерий и плесени. После каждого использования тщательно мойте кофеварку и другие малые приборы. Раз в неделю разбирайте их и мойте в горячей мыльной воде или посудомоечной машине.
Многоразовые контейнеры нуждаются в тщательной мойке после каждого использования. Разбирайте их и мойте в горячей мыльной воде или посудомоечной машине. Ланчбоксы и многоразовые сумки можно стирать в стиральной машине для лучшей очистки.
Ручки приборов и сенсорные панели часто остаются без внимания при уборке. Очищайте их еженедельно дезинфицирующими салфетками или спреем, особенно после контакта с сырой пищей.
Раньше мы писали о 5 ошибках в уборке кухни, которые не приносят ничего, кроме вреда.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Spruce, Food and Wine, Tom's Guide.