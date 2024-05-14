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Це захворювання вражає кожну п'яту жінку: що потрібно знати про симптоми

Вівторок 14 травня 2024 08:16
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Це захворювання вражає кожну п'яту жінку: що потрібно знати про симптоми Небезпечне захворювання вражає кожну п'яту жінку (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У всьому світі існує чимало різних захворювань, на які хворіють виключно жінки. І насамперед ці захворювання пов'язані з жіночими органами. Одне з таких захворювань - аденоміоз і трапляється воно у кожної п'ятої жінки. Аденоміоз важко діагностувати, і тому постановка діагнозу часто займає багато часу.

Що таке аденоміоз, які у нього можуть бути симптоми й чим він небезпечний для жінок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на The Conversation.

Симптоми аденоміозу

Аденоміоз може викликати такі симптоми, як нерегулярні та рясні менструальні кровотечі та болі в області тазу. Тяжкість симптомів варіюється у різних пацієнтів: майже у третини жінок симптоми можуть бути мінімальними або відсутніми зовсім.

Але захворювання дуже підступне і може вплинути на фертильність. Жінки з аденоміозом, яким вдалося завагітніти, мають підвищений ризик викидня, передчасних пологів, прееклампсії та кровотечі після пологів.

Що викликає аденоміоз

У матці є два ключові шари. Ендометрій - це внутрішній шар, в якому імплантуються ембріони. Якщо немає вагітності, цей шар скидається під час менструації.

Міометрій - м'язовий шар матки. Під час вагітності він розширюється та відповідає за скорочення. У жінок з аденоміозом ендометріоподібні клітини виявляються не там - у міометрії.

І хоча у великої кількості жінок з аденоміоз часто діагностують також ендометріоз, ці два захворювання істотно різняться.

При ендометріозі клітини виявляються поза маткою, переважно у порожнині малого тазу.

Діагностувати важко

Ендометріоз став більш відомий останніми роками. Лікарі та пацієнти вже знають, як проявляється це захворювання, як його потрібно діагностувати та які можуть бути наслідки. А ось про аденоміоз знають дуже мало.

Аденоміоз - захворювання, що важко діагностується. Історично наявність ендометріоподібних клітин у міометрії можна підтвердити лише шляхом оцінки патології, коли міометрій досліджується під мікроскопом після гістеректомії (операції з видалення матки).

В останні роки кількість діагнозів почала збільшуватися завдяки розвитку технологій візуалізації, таких як МРТ та детальне УЗД органів малого тазу. І лікарі наразі працюють над розробкою стандартизованого методу нехірургічної діагностики.

Наслідки аденоміозу

За типом розростання аденоміозної тканини в міометрії може бути як осередковим (уражається частина матки), так і дифузним (уражається широка ділянка м'язів). Аденоміоз можна класифікувати залежно від глибини інвазії ендометріоподібної тканини у міометрії. Лікарі та вчені все ще з'ясовують, чи пов'язаний тип і глибина поразок із симптомами – тяжкість симптомів та поразок не завжди збігаються.

Причини розвитку цього захворювання на цей час невідомі, хоча вчені зазначають, що у 20% жінок, яким довелося видалити матку з тих чи інших причин, аденоміоз був присутній. Також дані показують, що з віком поширеність захворювання збільшується.

Вважається, що область між ендометрієм та міометрієм ушкоджується або в результаті природних процесів менструального циклу, вагітності та пологів, або в результаті медичних процедур.

У деяких жінок пошкодження шару тканини ендометрію не гоїться належним чином, і ендометріподібні клітини проникають у міометрій та аномально ростуть. Вони порушують нормальні функції міометрія, що призводять до болю та кровотеч.

Як лікують аденоміоз

Стратегії лікування включають гормональні препарати з прогестероном та препарати, які спрямовані на мінімізацію менструальної кровотечі. Якщо препарати не допомагають, то лікарі пропонують хірургічний варіант - видалення вогнищевих уражень або гістеректомія.

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