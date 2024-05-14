Это заболевание поражает каждую пятую женщину: что нужно знать о симптомах

Во всем мире существует немало различных заболеваний, которыми болеют исключительно женщины. И в первую очередь эти заболевания связаны с женскими органами. Одно из таких заболеваний - аденомиоз и встречается оно у каждой пятой женщины. Аденомиоз тяжело диагностировать и поэтому постановка диагноза часто занимает много времени.

Что такое аденомиоз, какие у него могут быть симптомы и чем он опасен для женщин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.

Симптомы аденомиоза

Аденомиоз может вызывать такие симптомы, как нерегулярные и обильные менструальные кровотечения, и боли в области таза. Тяжесть симптомов варьируется у разных пациентов: почти у трети женщин симптомы могут быть минимальными или отсутствовать совсем.

Но заболевание очень коварное и может повлиять на фертильность. Женщины с аденомиозом, которым удалось забеременеть, имеют повышенный риск выкидыша, преждевременных родов, преэклампсии и кровотечения после родов.

Что вызывает аденомиоз

В матке есть два ключевых слоя. Эндометрий - это внутренний слой, в котором имплантируются эмбрионы. Если беременности нет, этот слой сбрасывается во время менструации.

Миометрий - мышечный слой матки. Во время беременности он расширяется и отвечает за сокращения. У женщин с аденомиозом эндометриоподобные клетки обнаруживаются не в том месте - в миометрии.

И хотя у большого количества женщин с аденомиозом часто диагностируют также эндометриоз, эти два заболевания существенно различаются.

При эндометриозе клетки обнаруживаются вне матки, преимущественно в полости малого таза.

Диагностировать трудно

Эндометриоз стал более известен в последние годы. Врачи и пациенты уже знают, как проявляется это заболевание, как его нужно диагностировать и какие могут быть последствия. А вот об аденомиозе знают очень мало.

Аденомиоз - трудно диагностируемое заболевание. Исторически наличие эндометриоподобных клеток в миометрии можно подтвердить только путем оценки патологии, когда миометрий исследуется под микроскопом после гистерэктомии (операции по удалению матки).

В последние годы число диагнозов стало увеличиваться благодаря развитию технологий визуализации, таких как МРТ и детальное УЗИ органов малого таза. И врачи на данный момент все еще работают над разработкой стандартизованного метода нехирургической диагностики.

Последствия аденомиоза

По типу разрастания аденомиозной ткани в миометрии может быть как очаговым (поражается часть матки), так и диффузным (поражается широкий участок мышц). Аденомиоз можно классифицировать в зависимости от глубины инвазии эндометриоподобной ткани в миометрий. Врачи и ученые все еще выясняют, связан ли тип и глубина поражений с симптомами - тяжесть симптомов и поражений не всегда совпадают.

Причины развития этого заболевания на данный момент неизвестны, хотя ученые отмечают, что у 20% женщин, которым пришлось удалить матку по тем или иным причинам - аденомиоз присутствовал. Также данные показывают, что с возрастом распространенность этого заболевания увеличивается.

Считается, что область между эндометрием и миометрием повреждается либо в результате естественных процессов менструального цикла, беременности и родов, либо в результате медицинских процедур.

У некоторых женщин повреждение слоя ткани эндометрия не заживает должным образом, и эндометриподобные клетки проникают в миометрий и аномально растут. Они нарушают нормальные функции миометрия, что приводят к болям и кровотечениям.

Как лечат аденомиоз

Стратегии лечения включают гормональные препараты с прогестероном и препараты, которые направлены на минимизацию менструального кровотечения. Если же препараты не помогают, то врачи предлагают хирургический вариант - удаление очаговых поражений или гистерэктомия.