Це відомо кожному: яка проблема часто виникає з зубами та як її уникнути

Інколи так трапляється, що після контакту з чимось холодним або гарячим виникає сильний зубний біль. При чому пошкоджень на зубах може і не бути. Це чутливість зубів. Її можна зменшити, якщо покращити якість життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посилання на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Чому виникає чутливість зубів

Саме визначення "чутливість зубів" свідчить про те, що тут справа не обходиться без нервів. Певний подразник, як-от гарячий напій, викликає больові відчуття тоді, коли мінералізована тканина зуба - дентин - оголюється.

Причини цього бувають різні:

карієс

тріщина в зубі

хвороби ясен

ерозія (зношення), коли тканина ясен відділяється від зубів і ніби "оголює" коріння

Річ у тім, що коріння зубів не захищені зубною емаллю. Вони складаються з тисяч крихітних трубочок, що прямують до пульпи (центральна частина зуба, заповнена нервовими волокнами).

При "оголенні" коренів будь-який подразник, як-от морозиво чи навіть холодне повітря, мають доступ до нервів. Звідси й такі неприємні больові симптоми.

Чому інколи чутливість виникає раптово

Буває, що людина дотримується всіх базових правил догляду, але всеодно раптово виникає біль.

Однак, на це також є свої причини. Наприклад, ви необережно чистите зуби. Таке може статись через поспіх або використання зубної щітки з твердою щетиною. Спершу це ніяк не проявляється, проте з часом може призвести до зношування емалі та оголення дентину відповідно.

При чутливості зубів варто переконатися, чи не зловживаєте ви засобами для відбілювання зубів: такі продукти є чи не однією з основних причин цього стану.

Чи може біль минути самостійно

Зокрема, доволі часто саме так і стається. Особливо, якщо чутливість виникла на фоні лікування чи професійної чистки зубів.

Якщо ж у вас підвищилась чутливість, яка не зникає тривалий час, зверніться до стоматолога. Важливо вчасно виявити причину.

Як можна допомогти собі

Варто обирати зубну пасту для чутливих зубів. Якщо ви знаєте про свою чутливість, важливо не ігнорувати цей момент і обирати спеціальні засоби догляду.

До того ж чистити зуби варто мінімум двічі на день, не забувайте про нитку для зубів протягом дня. А також про щорічний профілактичний огляд у стоматолога.

Зубна щітка з м’якою щетиною може бути помічною. Таким чином ви більше захищаєте поверхню зубів від ерозії, а ясна - від надмірного подразнення.

Уникайте споживати їжу та напої з високим вмістом кислоти, оскільки це прямий шлях пошкодити зубну емаль.

Крім того, намагайтесь не затримувати напої в ротовій порожнині, а одразу їх ковтати. Після споживання їжі з вмістом кислоти, варто прополоскати ротову порожнину водою, а зуби чистити не раніше ніж за годину після такої їжі.