Это известно каждому: какая проблема часто возникает с зубами и как ее избежать
Иногда так случается, что после контакта с чем-то холодным или горячим возникает сильная зубная боль. При этом повреждений на зубах может и не быть. Это чувствительность зубов. Ее можно снизить, если улучшить качество жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Почему возникает чувствительность зубов
Само определение "чувствительности зубов" свидетельствует о том, что здесь дело не обходится без нервов. Определенный раздражитель, например горячий напиток, вызывает болевые ощущения тогда, когда минерализованная ткань зуба - дентин - обнажается.
Причины этого бывают разные:
- кариес
- трещина в зубе
- болезни десен
- эрозия (износ), когда ткань десен отделяется от зубов и будто "обнажает" корни
Дело в том, что корни зубов не защищены зубной эмалью. Они состоят из тысяч крошечных трубочек, направляющихся к пульпе (центральная часть зуба, заполненная нервными волокнами).
При "обнажении" корней любой раздражитель, например мороженое или даже холодный воздух, имеют доступ к нервам. Отсюда и такие неприятные болевые симптомы.
Почему иногда чувствительность возникает внезапно
Бывает, что человек соблюдает все базовые правила ухода, но все равно внезапно возникает боль.
Однако на это тоже есть свои причины. К примеру, вы неосторожно чистите зубы. Такое может произойти из-за спешки или использования зубной щетки с твердой щетиной. Сначала это никак не проявляется, однако со временем может привести к изнашиванию эмали и обнажению дентина соответственно.
При чувствительности зубов следует убедиться, не злоупотребляете ли вы средствами для отбеливания зубов: такие продукты являются одной из основных причин этого состояния.
Может ли боль пройти самостоятельно
В частности, довольно часто именно так и происходит. Особенно если чувствительность возникла на фоне лечения или профессиональной чистки зубов.
Если же у вас повысилась чувствительность, которая длительное время не исчезает, обратитесь к стоматологу. Важно вовремя выявить причину.
Как можно помочь себе
Следует выбирать зубную пасту для чувствительных зубов. Если вы знаете о своей чувствительности, важно не игнорировать этот момент и выбирать специальные средства по уходу.
К тому же чистить зубы следует минимум дважды в день, не забывайте о ните для зубов в течение дня. А также о ежегодном профилактическом осмотре у стоматолога.
Зубная щетка с мягкой щетиной может быть помощной. Таким образом вы больше защищаете поверхность зубов от эрозии, а ясная - от чрезмерного раздражения.
Избегайте употреблять пищу и напитки с высоким содержанием кислоты, поскольку это прямой путь повредить зубную эмаль.
Кроме того, старайтесь не задерживать напитки в полости рта, а сразу их глотать. После потребления пищи с содержанием кислоты, следует прополоскать полость рта водой, а зубы чистить не раньше чем через час после такой пищи.
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