"Це відбувається несподівано": Добринін вперше назвав реальну причину розлучення з Квітковою

Яка причина розлучення

Микита Добринін розповів, що у них з Квітковою просто не збіглися цілі в житті. Більше він не став заглиблюватися в цю тему і попросив не діставати його питаннями про розлучення.

"Іноді стосунки вмирають, на жаль, як люди. Це відбувається несподівано. Я перед собою, перед Богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється і так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися в різних напрямках", - сказав Микита.

Микита Добринін (фото: скриншот)

Попри те, що пара розлучилася, вони Микита з Дашею залишилися в хороших батьківських відносинах. До того ж ведучий вважає Квіткову найкращою мамою для їхнього сина.

"Нас пов'язує бажання далі розвиватися і бути кращими батьками для нашого сина. У нас це більше ніж виходить, я спокійний за сина, коли він поруч з нею. Я спокійний, коли він поруч зі мною. Це найголовніше, що вона найкраща мама для нашого сина", - додав Добринін.

Що відомо про шлюб

Телеведучий і блогерка познайомилися під час знімань романтичного реаліті "Холостяк-9", в якому Микита обрав Дашу серед інших учасниць. У серпні 2020 року пара одружилася, а вже через рік повідомила радісну новину про народження первістка - сина Лева.

Про розлучення Микити Добриніна і Даші Квіткової стало відомо в січні 2023 року.

Микита Добринін та Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)