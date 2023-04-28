Це ваше життя: 10 речей про які не потрібно не перед ким виправдовуватись

Пояснювати релігійні погляди

Ви не повинні пояснювати свою віру. Коли хтось не може вас прийняти таким, яким ви є - це його проблема, а не ваша.

Зовнішність

Людина може бути стрункою або товстою, високою або низькою. За це ніколи не потрібно виправдовуватись. До того кожен сам обирає які йому зачіску обрати. Якщо це не подобається оточуючим, то це їхні проблеми.

Не вибачайтесь, якщо не шкода

Психолог каже, що не потрібно просити вибачення, якщо ви не відчуваєте себе винним. Необхідно просто прийняти ситуацію і жити далі.

Час "для себе"

Не варто пояснювати людям, що вам потрібен час побути наодинці з собою, щоб розслабитися, або "перезавантажитися".

"Подібні самотні тайм-аути необхідні більшості з нас. Беріть їх упевнено і не заморочуйтеся з приводу пояснень", - йдеться у повідомленні.

Життєві ситуації

Якщо ви живете в цивільному шлюбі, переїжджаєте з однієї орендованої квартири на іншу, то не потрібно комусь пояснювати, чому ви чините так, а не інакше. Люди все одно цього не зрозуміють.

Їжа

Часто можна почути, чому людина не їсть деяку їжу. У такій ситуації потрібно сказати, що ви почуваєтесь добре, харчуючись саме таким чином.

Кар'єра

Обирати між роботою та особистим життям - не завжди дається легко. У будь-якому разі, ви не зобов’язані пояснювати оточенню, чому ви віддали перевагу професії або навпаки.

Шлюб

Якщо людина хоче одружитись і дітей, або ж мріє бути вільною, то це її рішення. Ніхто крім вас не відповідає за ваще життя.

Навіть якщо ваша мама просто мріє про онуків, їй доведеться змиритися з вашим життєвим вибором.

Сексуальне життя

Якщо ви перебуваєте в близьких стосунках із дорослою людиною за взаємною згодою, то нікого не стосується, де, як і коли ви влаштовуєте своє сексуальне життя.

Не зобов’язані пояснювати, чому самотні

Одружені ви чи ні, це не повинно стосуватися нікого, крім вас. Кожна людина вільна у виборі того, вступати в стосунки чи ні.

Експерт радить не клеїти на себе і інших непотрібні соціальні етикетки.