Це треба бачити. У NASA показали, як минає день на Марсі

Чим день на Марсі відрізняється від земного

Марс - четверта планета Сонячної системи. Вона є відносно невеликою (сьомою за розміром і масою з-поміж інших) та має розріджену атмосферу.

Цю планету було названо на честь Марса - давньоримського бога війни.

Її нахил осі, період обертання та сезонні цикли (весна, літо, осінь й зима) - подібні до земних.

Одна марсіанська доба - сол - триває впродовж 24,6 земних годин. При цьому один рік на Червоній планеті складається з 669,6 солів або 687 земних днів.

Порівняння Землі та Марса (фото: wikipedia.org)

Рельєф Марса

На Марсі є метеоритні кратери (як на Місяці), вулкани, долини та пустелі (подібні до земних).

Там також розташовані:

найвища серед відомих в Сонячній системі гора - Олімп (22 456 м)

величезна рифтоподібна система каньйонів - Долина Марінера

Що "побачив" марсохід Curiosity

Наприкінці 2023 року марсохід NASA під назвою Curiosity зафільмував 12 годин марсіанського дня - від сходу сонця до його заходу.

Для цього він залишався на одному й тому самому місці впродовж кількох тижнів і робив світлини з 5:30 ранку до 5:30 вечора (за місцевим марсіанським часом).

Передні та задні чорно-білі камери Hazcam зафіксували, зокрема, як тінь від марсохода на марсіанській поверхні змінюється в залежності від положення Сонця.

У NASA уточнили, що в цілому Curiosity записав два 25-кадрових відеозаписи, які згодом "звели" в невеликий файл у форматі GIF.

Цікаві факти про Марс

Загальна площа поверхні Марса приблизно дорівнює всій площі Земної суші.

Прискорення вільного падіння на поверхні Марса відрізняється від земного - об'єкти там мають лише третину "земної" ваги.

Червоним забарвленням Марс завдячує "залізному" мінералу маггеміту.

Марс має два супутники - Фобос (з грецької - "страх") і Деймос (з грецької - "жах").

Температура на поверхні Марса різко зростає під час сходу сонця та суттєво спадає під час заходу, оскільки планета не має такої густої атмосфери та океанів, як Земля (вони пом'якшують температурні коливання).