Дерматолог показала, що може статись з обличчям після нанесення косметики

Чому виникає алергія на косметику

В середньому людина використовує 6-10 косметичних засобів на добу.

За словами лікаря, якщо подивитись на склад, то можна помітити, що кожен з них складається з десятків інгредієнтів. Відтак шкіра контактує щодня з сотнями хімічних косметичних речовин.

Сюди входять шампуні та засоби по догляду за волоссям, зубні пасти, креми для рук, захист від сонця, лаки для нігтів, декоративна косметика, засоби для гоління. Ну і безліч баночок по догляду за лицем.

Чим більшою кількістю косметики ви користуєтесь, тим більша ймовірність мати на них негативну реакцію.

Саме тому побічні дії від косметики бувають надзвичайно часто.

Симптоми алергії

Симптоми алергії на косметику проявляються почервонінням, лущенням, запаленням, набряком шкіри, свербежем та тріщинами.

Найчастіші алергени - це віддушки, консерванти, барвники. Але теоретично реакція може виникнути на будь-що. Алергія може виникнути навіть на дорогі та якісні креми, це індивідуальна реакція.

Дерматолог зазначила, що реакція на косметику буває двох типів: подразлива (наприклад, ви нанесли кислоти на лице, або була агресивна фарба для волосся), або алергічна, яка супроводжується специфічним запаленням на певну хімічну речовину.

Виглядають вони однаково і можуть виникати одразу або через місяці користування засобом. Тому для лікаря не є аргументом, якщо ви запевняєте, що останнім часом нічого нового у вас не було.

Як виглядає алергічний контактний дерматит

При такій ситуації, потрібно скасувати всю косметику з зони ураження.

Висипи та запалення зазвичай проходять, якщо усунути тригер. Експерт зазначила, що інколи можна застосувати гіпоалергенний емолент без запаху або вазелін для пом'якшення шкіри.

Для зняття неприємних симптомів лікар може застосувати стероїдний протизапальний крем.

Алергічний дерматит (фото: instagram.com/dr.kateryna_bakiko)