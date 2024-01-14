"Це тільки погіршить стан": лікарі розповіли, коли не можна використовувати інгалятор

Навколо доцільності використання небулайзера (інгалятора) ходить чимало суперечок. Особливо багато думок з'являються під час пошуку відповіді на питання, чи можна робити інгаляції при температурі або ж коли небулайзер не лікує, а шкодить.
Коли ж не варто робити інгаляції та дихати через небулайзер, продовжує розбиратися РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано: ексклюзивні коментарі терапевта та інфекціоніста медичного центру "Родовід" Богдана Мостюка й сімейного лікаря Катерини Пінчук.
Користування небулайзером набуло популярності під час розповсюдження коронавірусу, розповіла Пінчук. Інгаляції вважають одним з ефективних методів лікування захворювання, адже завдяки йому ліки можуть глибоко проникати в легені.
Небулайзер використовують також для лікування трахеїтів, ларингітів та інших респіраторних захворювань, зазначила лікар.
"Ліки, які використовуються в небулайзер повинні бути стерильними. Їх призначає тільки лікар! Не можна дихати Боржомі, звичайною водою та травами! Це може тільки погіршити стан. Якщо у вашої дитини температура вище 39, тоді краще зачекати поки вона спаде, а вже потім використовувати інгаляційний метод лікування", - наголосила вона.
Коли небезпечно робити інгаляції (колаж: РБК-Україна)
Пінчук розповіла, що існує декілька правил:
"Обмежень щодо використання небулайзера немає. Але всі ліки для цієї процедури призначає саме ваш сімейний лікар. Як обрати небулайзер для інгаляцій? Звертайте увагу на місткість диспенсера. Він повинен бути не менше 5 мл. І чим дрібніше розпилення має інгалятор, тим краще", - додала лікар.
За словами терапевта Мостюка, застосування таких процедур "може бути як корисним, так і не дуже, або навіть сприяти погіршенню". Особливо небезпечним може бути інгаляція під час температури.
"При високих температурах інгаляція може давати побічні реакції, які призведуть до погіршення стану хворого. Наприклад, інгаляція робиться парою теплого повітря, що може призвести до ще більшого підняття температури, а також спровокувати опіки", - заявив він.
"Також можуть виникнути алергічні реакції на препарати, адже організм ослаблено через температуру, яка виникла на тлі боротьби з інфекцією", - додав Мостюк.
Він наголосив на тому, що перед тим, як робити інгаляції, обов'язково потрібно консультуватися з лікарем.
Раніше вже стало відомо, що дитячий інфекціоніст сказав, як правильно лікувати ГРВІ.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, як не можна використовувати краплі для носа дітям.