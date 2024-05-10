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Це текстове повідомлення викликає у всіх людей тривогу та страх

Фото: яке повідомлення викликає у всіх тривогу (Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тексти за своєю суттю важко розшифрувати. На відміну від особистої взаємодії чи телефонних дзвінків, у цих коротких повідомленнях немає жестів чи посмішки, які забезпечують важливий контекст. Є одне повідомлення, яке викликає у людей тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням сайт Huffpost.

Якого повідомлення уникати

Експерти кажуть, що тексти часто залишаються неправильно зрозумілими, а в деяких випадках є "вбивцями" стосунків.

Людям, які страждають на тривогу, може бути особливо складно орієнтуватися в текстових повідомленнях. 

Одне з найгірших текстових повідомлень, які можна надіслати людині, яка хвилюється: "Ми можемо поговорити?"

Сімейний терапевт Алекс Олівер-Ганс розповів, що двозначність і відсутність тону або контексту в такому типі повідомлень залишає величезний простір для неправильного сприйняття.

Оскільки в текстових повідомленнях відсутні певні невербальні ознаки, усі постійно припускають тон і наміри відправника.

Одиниці людей, які коли-небудь говорили цю фразу і мали чудову новину, щоб поділитися.

Двозначність цієї фрази може змусити людей розмірковувати або припускати найгірше. Потім тривожний мозок починає готуватися до будь-якого жахливого результату.

Як краще сформулювати текстове повідомлення

Щоб уникнути зайвого хвилювання, найкраще бути конкретним і надати деталі того, що ви хотіли б обговорити. Створюючи повідомлення, майте на увазі, що тексти можуть бути неправильно зрозумілі.

Наприклад, замість "Ми можемо поговорити?", запитайте, чи можете ви поговорити про свої плани на вихідні.

До того ж кілька додаткових слів у вашому повідомленні можуть позбавити кожного від тривоги та дати іншій людині можливість підготуватися до більш розгорнутої розмови, яку ви хотіли б мати з нею.

 

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