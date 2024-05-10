Это текстовое сообщение вызывает у всех людей тревогу и страх

Какого сообщения избегать

Эксперты говорят, что тексты часто остаются неправильно понятными, а в некоторых случаях есть "убийцами" отношений.

Людям, страдающим тревогой, может быть особенно сложно ориентироваться в текстовых сообщениях.

Одно из худших текстовых сообщений, которые можно отправить волнующемуся человеку: "Мы можем поговорить?"

Семейный терапевт Алекс Оливер-Ганс рассказал, что двусмысленность и отсутствие тона или контекста в таком типе сообщений оставляет огромное пространство для неправильного восприятия.

Поскольку в текстовых сообщениях отсутствуют определенные невербальные признаки, все постоянно подразумевают тон и намерения отправителя.

Единицы людей, которые когда-либо говорили эту фразу имели отличную новость, чтобы поделиться.

Двузначность этой фразы может заставить людей размышлять или предполагать худшее. Затем тревожный мозг начинает готовиться к любому ужасному результату.

Как лучше сформулировать текстовое сообщение

Чтобы избежать лишнего волнения, лучше быть конкретным и предоставить детали того, что вы хотели бы обсудить. Создавая сообщения, учтите, что тексты могут быть неправильно понятыми.

К примеру, вместо "Мы можем поговорить?", спросите, можете ли вы поговорить о своих планах на выходные.

К тому же, несколько дополнительных слов в вашем сообщении могут избавить каждого от тревоги и дать другому человеку возможность подготовиться к более развернутому разговору, который вы хотели бы иметь с ним.