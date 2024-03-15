"Це свідома маніпуляція". Адвокат застеріг чоловіків від хитрої схеми військкомів при врученні повісток

При врученні повісток працівники ТЦК часто апелюють до статтей 210 та 210-1 КУпАП України. Саме вони регулюють норми покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Втім іноді військкоми та поліцейські вдаються до маніпуляцій, коли говорять про ці статті Закону.

Про яку саме маніпуляцію йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram .

До якої маніпуляції вдаються працівники ТЦК та поліції

"Слово "розшук" та статті 210, 210-1 КУпАП України не можуть застосовуватися в одному реченні. Тому, коли представник ТЦК або поліцейський повідомляють про те, що ви перебуваєте в розшуку ТЦК за згаданими статтями, таке твердження може розцінюватися як свідома маніпуляція з боку представників держави", - каже юрист.

Він зазначає, що відповідно до статті частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

"Зверніть особливу увагу - на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Іншого не дано", - наголошує Крекотень.

Де саме тут криється маніпуляція

Також юрист додає, що жоден із законів не наділяє ТЦК повноваженнями оголосити когось у розшук, зокрема, по статтях 210, 210-1 КУпАП України.

"Розшук - це категорія кримінального процесу, що може застосовуватися виключно до підозрюваного або обвинуваченого у кримінальному провадженні за вмотивованим рішенням слідчого, прокурора або судді з підстав, що встановлені статтями 281, 335 Кримінального процесуального кодексу України. Отже, як ви можете здогадатися, по статтях 210, 210-1 КУпАП України розшуку апріорі бути не може", - пояснює адвокат.

Крекотень наголошує, що у переважній більшості випадків, в момент, коли людині повідомляють про те, що вона перебуває в розшуку по статтях 210, 210-1 КУпАП України, насправді не існує навіть протоколу про адміністративне правопорушення, не кажучи вже про постанову по справі про адміністративне правопорушення. Отже, відсутній документ, що свідчить про вчинення людиною правопорушення.

Що робити, якщо вам повідомляють про розшук за цими статтями

"Коли вам повідомляють про те, що ви перебуваєте у розшуку по статтях 210, 210-1 КУпАП України, вимагайте назвати номер кримінального провадження та надати реквізити відповідного рішення слідчого, прокурора або суду про розшук. Зрозумілої відповіді вам не дадуть. Примусове доставлення до ТЦК за таких обставин не має нічого спільного із законністю", - каже юрист.

Він також зазначає, що щодо людини, яка перебуває у справжньому розшуку, завжди складають протокол затримання, що автоматично зобов’язує відповідну посадову особу повідомити родичам затриманого і забезпечити участь захисника (адвоката).