Це стане у пригоді: як насправді правильно заморожувати картопляне пюре

Часто виникає ситуація, коли картопляного пюре є в надлишку, а спожити його немає можливості. Варто знати, як правильно його заморожувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чи можна заморожувати картопляне пюре

Інколи виходить так, що пюре готують забагато. У такому випадку не обов'язково змушувати усіх доїдати гарнір, щоб він не зіпсувся, а можна спробувати його заморозити.

Деякі хитрощі допоможуть зробити ваше картопляне пюре таким же кремовим і смачним, яким воно було в день приготування.

Перше, про що варто потурбуватися при заморожуванні картоплі - велика кількість масла та вершків. Цей чудовий дует гарантує не лише добре заморожування пюре, а й те, що при розігріванні картопелька буде кремовою та ароматною.

Якщо ви готували картопляне пюре на бульйоні, то заморожування може бути не надто вдалим рішенням. Звісно, масло та вершки покращать ситуацію, але обіцяти найкращий результат у такому випадку важко.

Використовуйте спеціальні контейнери

Контейнери для зберігання більш міцні та призначені для використання в морозильній камері. Вони краще захистять їжу та зменшать шанси розвитку дивного запаху з морозилки.

Спочатку страву охолодіть

Категорично заборонено класти гарячі страви у морозильну камеру. Все тому, що вони можуть розморозити інші страви. А це призведе до псування продуктів та навіть отруєння.

Як розморожувати

Розморожувати картопляне пюре можна у холодильнику, а саме залишити його там на ніч. Це більш м’який спосіб наблизити його до кімнатної температури.

Для розігрівання картопляного пюре можна використовувати майже будь-який спосіб: на плиті, у мікрохвильовій печі чи в мультиварці.

Якщо картопляне пюре здається трохи сухим після того, як ви розморозили, додайте ще одну порцію масла або вершків, щоб зробити його більш кремовим.

Як не можна готувати пюре

Якщо нарізати картоплю маленькими кубиками, то звариться вона дуже швидко, велика ймовірність того, що вона перевариться і набере дуже багато води. Тому найкраще різати картоплю великими шматками, на половинки або четвертинки.

Також якщо ви заливаєте картоплю гарячою або киплячою водою, вона звариться нерівномірно. Зовнішня частина звариться дуже швидко і почне розварюватися, а всередині картопля ще буде сирою.

Робити пюре з недовареної картоплі - погана ідея, оскільки страва буде несмачною, з грудочками, які не вдасться розбити.

Сіль потрібно додати до каструльки після закипання картоплі. Тоді картопля поступово вбере у себе сіль. Якщо солити вже зварену картоплю або готове пюре, то смак буде гіршим і солі знадобиться набагато більше.